Una propuesta tecnológica impulsada desde Japón vuelve a tomar relevancia por su potencial para transformar el futuro energético global. La iniciativa busca desarrollar un sistema sin precedentes basado en la energía solar espacial, con capacidad de producción constante. El proyecto, conocido como Luna Ring, plantea la instalación de un gigantesco cinturón de paneles solares alrededor del ecuador lunar, lo que permitiría generar electricidad sin interrupciones, superando las limitaciones de los sistemas terrestres. La idea contempla desplegar una estructura de miles de kilómetros sobre la superficie lunar, en una zona donde no existen condiciones atmosféricas que afecten la captación de luz. Esto permitiría aprovechar la radiación solar de forma permanente. Según explicó Tetsuji Yoshida, presidente de la empresa promotora, “si se lograra enviar toda esa energía a la Tierra, no sería necesario quemar carbón, petróleo ni biomasa”. La propuesta apunta a resolver la intermitencia que afecta a la energía solar en el planeta. El sistema proyecta convertir la energía captada en electricidad, luego en señales que viajarían hacia la Tierra para ser transformadas nuevamente en energía utilizable. Además, se contempla la producción de hidrógeno como combustible alternativo. Sin embargo, el principal reto sigue siendo económico. Expertos advierten que los costos podrían ser extremadamente altos, aunque desde la empresa aseguran que la tecnología necesaria ya existe. La ejecución dependería de robots operados a distancia, en un modelo que redefine el concepto de energía del futuro.