Educación confirmó el calendario escolar de 2026: los colegios oficiales de Bogotá tendrán receso del 5 al 12 de octubre.

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Las clases en los colegios oficiales de Bogotá tendrán una pausa en octubre de 2026 , de acuerdo con el calendario académico establecido por la Secretaría de Educación del Distrito.

El cronograma oficial contempla que el receso estudiantil comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, por lo que los estudiantes deberán regresar a las aulas el martes 13 de octubre .

La medida hace parte de la programación oficial del año lectivo para las instituciones educativas oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá y está contemplada en la Resolución 2433 de 2025, mediante la cual se establecieron las fechas académicas para 2026.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de octubre en Bogotá?

Según el calendario académico oficial, los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá tendrán una semana de receso estudiantil entre el 5 y el 12 de octubre de 2026.

El documento de la Secretaría de Educación establece expresamente que este período corresponde a una semana de receso estudiantil y lo ubica entre el 5 y el 12 de octubre.

Esto significa que el último día de clases antes de la pausa será el viernes 2 de octubre, mientras que el regreso a las actividades académicas con estudiantes está previsto para el martes 13 de octubre , después del receso.

¿Cuándo vuelven a clases los estudiantes después del receso de octubre?

Los estudiantes deberán regresar a los colegios el martes 13 de octubre de 2026.

De esta manera, el calendario queda organizado de la siguiente forma:

Viernes 2 de octubre: último día de clases antes del receso

Del lunes 5 al lunes 12 de octubre: receso estudiantil.

Martes 13 de octubre: regreso de los estudiantes a clases.

La semana del 5 al 11 de octubre también aparece dentro del calendario como una de las semanas de desarrollo institucional para docentes y directivos docentes.

¿Todos los colegios de Bogotá tendrán este descanso en octubre?

La resolución establece este calendario para las instituciones educativas oficiales de Bogotá D.C., específicamente para los niveles de educación preescolar, básica y media .

Por lo tanto, las fechas señaladas aplican directamente a los colegios oficiales incluidos dentro del calendario distrital. En el caso de establecimientos privados, las familias deben revisar el calendario académico definido por cada institución.

¿Cuándo terminan las clases de 2026 en los colegios oficiales de Bogotá?

El calendario académico de Bogotá establece dos períodos lectivos de 20 semanas cada uno. El primero se desarrolla entre el 26 de enero y el 21 de junio, mientras que el segundo está programado del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

Por eso, el receso de octubre no representa el final del año escolar. Después de esa semana de descanso, los estudiantes deberán continuar con sus actividades académicas durante noviembre.

El calendario establece además un nuevo período de receso estudiantil entre el 30 de noviembre de 2026 y el 11 de enero de 2027, correspondiente al descanso de cierre del año.