Deslizamientos en Santa Marta: más de 30 barrios afectados, casas colapsadas y tres muertos en las últimas horas.

Una emergencia por lluvias intensas provocó deslizamientos y avalanchas de lodo en distintos sectores de Santa Marta, con impacto severo en zonas residenciales. De acuerdo con los reportes de Noticias RCN el martes 3 de febrero, la situación dejó al menos tres personas fallecidas, varias viviendas destruidas y decenas de familias afectadas.

Según los informes de organismos de socorro, las precipitaciones se extendieron durante cerca de 40 horas continuas, lo que saturó el terreno y generó movimientos de tierra en diferentes barrios del distrito.

Dónde ocurrieron los derrumbes más graves en Santa Marta

Uno de los eventos más fuertes se registró en el sector de Vista del Mar, en el área de Gaira, donde una avalancha de lodo, rocas y árboles impactó de lleno sobre varias casas durante la madrugada. Al menos ocho viviendas colapsaron y otras decenas sufrieron daños.

En ese mismo hecho murieron tres personas, entre ellas una mujer y su hijo, identificados como Zulma Atehortúa y Ricardo Rueda, que quedaron atrapados dentro de su vivienda. Equipos de rescate trabajaron entre escombros y material arrastrado por la corriente para ubicar a las víctimas.

Una avalancha de lodo, rocas y árboles impactó de lleno sobre varias casas de la ciudad. Redes sociales

Además de las casas destruidas, también se reportaron vehículos cubiertos por tierra y escombros, junto con afectaciones en redes eléctricas y caída de árboles.

Barrios afectados y daños por las lluvias

Los organismos de emergencia señalaron que 35 barrios presentaron algún tipo de afectación asociada a las lluvias. Entre los problemas informados se incluyen inundaciones, deslizamientos, crecientes de ríos y daños en vías.

Las autoridades locales instalaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta, evaluar pérdidas y organizar la asistencia a las familias damnificadas.

También se advirtió sobre interrupciones en la movilidad por daños en infraestructura vial de la zona.

🚨 Tragedia en Gaira por fuertes aguaceros y deslizamientos: familias piden ayuda urgente

Las intensas lluvias y los deslizamientos han dejado una grave tragedia en Gaira, Santa Marta, con viviendas afectadas y familias damnificadas que hoy claman por ayuda. La comunidad pide… pic.twitter.com/rrlvJnCFkP — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) February 3, 2026

Oleaje fuerte y emergencias costeras en la región

En paralelo a las lluvias, se registró un episodio de mar de leva con olas de gran tamaño en sectores costeros de Santa Marta. Testigos describieron que una embarcación de servicio quedó a la deriva y fue empujada hacia la orilla por la fuerza del oleaje.

El fenómeno también arrastró residuos y obligó a tareas de limpieza en playas. En zonas del departamento del Atlántico, como Puerto Colombia, se informaron daños en estructuras comerciales ubicadas frente al mar, con pérdidas en kioscos y restaurantes.

Las autoridades mantuvieron alertas y recomendaciones de prevención mientras continuaban las evaluaciones técnicas de riesgo en los barrios comprometidos.