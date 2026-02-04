El narcotráfico volvió a estar en el centro de la conversación bilateral (Fuente: EFE)

El presidente Gustavo Petro confirmó que le entregó a Donald Trump un documento con los nombres de los grandes jefes del narcotráfico que, según la inteligencia colombiana, ya no se esconden en la selva ni en las montañas, sino que operan desde ciudades como Dubái, Madrid y Miami.

El intercambio se dio durante una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios abordaron la crisis de las drogas, la cooperación judicial y el futuro de la política antidrogas entre Colombia y Estados Unidos.

Petro fue tajante: la “primera línea” del negocio criminal ya no pisa suelo colombiano. En su visión, los verdaderos dueños de la cocaína están refugiados en centros financieros y destinos de lujo, lejos de los operativos militares y de la persecución que cae sobre campesinos y eslabones débiles de la cadena.

¿Qué contiene la lista que Petro le entregó a Trump sobre los capos del narcotráfico?

Aunque el Gobierno no reveló los nombres por razones de seguridad y cooperación judicial, el presidente explicó que el listado incluye a figuras que manejan rutas, flujos de dinero y estructuras logísticas desde el exterior.

No se trata de mandos medios ni de traficantes regionales, sino de quienes mueven millones de dólares y coordinan envíos internacionales de cocaína desde oficinas, apartamentos de lujo y paraísos financieros.

Para Petro, esa lista busca un cambio de enfoque: que la persecución deje de concentrarse en los cultivos y en los territorios rurales, y pase a apuntar directamente a quienes controlan el negocio desde el extranjero.

“Dubái, Madrid, Miami…”: Petro le entregó a Trump una lista con capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia.

¿Por qué Dubái, Madrid y Miami aparecen como refugio de los grandes narcos?

El mandatario colombiano señaló que esas ciudades se han convertido en nodos del narcotráfico global por una combinación de lujo, opacidad financiera y conexiones internacionales. Allí, según explicó, los capos pueden invertir, lavar dinero y mover capitales con menor riesgo que en Colombia.

En palabras del propio Petro, “los capos no están en Colombia”. Están donde el dinero fluye con más facilidad y donde la persecución judicial es más compleja por la maraña de empresas, cuentas y testaferros.

¿Qué le pidió Petro a Trump en materia de lucha antidrogas?

El presidente colombiano insistió en que la cooperación debe enfocarse en la persecución de capitales y en la captura de los grandes jefes, no en una guerra contra los campesinos cocaleros. Por eso defendió su política de sustitución de cultivos y su estrategia de golpear las estructuras financieras del narcotráfico.

También le planteó a Trump la necesidad de revisar cómo se mide el problema de las drogas, ya que considera que las cifras internacionales no reflejan con precisión lo que ocurre en los territorios ni el impacto real de las incautaciones.

¿Qué papel juegan las cifras y las métricas en el choque entre Colombia y Estados Unidos?

Uno de los puntos más sensibles de la reunión fue el uso de estadísticas sobre cultivos de coca y producción de cocaína. Petro cuestionó abiertamente las mediciones que se toman como referencia para evaluar a Colombia, al considerar que están desactualizadas o mal calculadas.

Por eso propuso que exista una verificación científica independiente, que permita evaluar la política antidrogas con datos técnicos y no solo con proyecciones que, según él, terminan castigando al país sin atacar a los verdaderos responsables.

¿Trump apoyó las sanciones contra Colombia por el narcotráfico?

Petro aseguró que Trump se mostró crítico frente al uso de sanciones como herramienta central en la lucha contra las drogas. En su relato, el expresidente estadounidense no ve racional castigar a un país mientras los grandes capos siguen libres en el exterior.

Con información de EFE.-