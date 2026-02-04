Educación decretó el regreso a clases: será el 6 de febrero y ya está definido el calendario oficial

El Gobierno de Colombia confirmó sus mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales, como parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos.

La normativa se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social y entidades pensionales del Estado, en un contexto de ampliación del sistema de protección social.

La medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos legales.

En los últimos años se han identificado fallas en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen los criterios vigentes, generando desconfianza en sectores de la ciudadanía y presión por mayor control.

¿Cómo funciona el operativo casa por casa?

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil, y situación de vida de los beneficiarios.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El Gobierno irá casa por casa para controlar pagos indebidos de pensiones y ayudas sociales. Anna Bizon

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

¿Qué pensiones y ayudas son objeto de control?

El operativo incluye, entre otros, a:

régimen de pensiones administrado por y otros regímenes especiales. Beneficiarios del Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

La verificación de estos pagos busca evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, que han sido una preocupación recurrente en el diseño de políticas públicas.

¿Qué pasa si se detecta un pago indebido?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas que han muerto o que no cumplen requisitos— las entidades encargadas proceden a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se realizan auditorías internas y externas para revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo en el que hay una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué herramientas usa el Gobierno para evitar errores administrativos?

Además del operativo de campo, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que incluye la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.