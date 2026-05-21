Corea del Sur quiere convertir a este país de América Latina en potencia mundial y lo respaldará con tecnología de última generación. (Representación creada con IA)

Guerra comercial entre Colombia y Ecuador: la Comunidad Andina exige retirar los aranceles y crece la tensión

Corea del Sur tiene un plan concreto para convertir a Costa Rica en un referente de movilidad sostenible en América Latina. El proyecto central es “Tibi”, el primer tren completamente eléctrico de Centroamérica y el Caribe, impulsado con tecnología, innovación y asesoría técnica coreana.

La iniciativa avanza gracias a un acuerdo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Seúl, al que se sumaron la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway. El financiamiento total ronda los 800 millones de dólares.

Qué es el tren Tibi y qué tiene que ver Corea del Sur

“Tibi” es una palabra de la lengua ngäbe que significa “cien pies”, y fue elegida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) como homenaje a las comunidades indígenas ngäbe del sur del país. El nombre evoca movimiento, fuerza colectiva y conexión con el territorio.

Según informó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, tras una visita a Seúl, Corea del Sur aportará tecnología, innovación y asesoría técnica para hacer realidad el sistema ferroviario. El tren proyecta movilizar a 100.000 pasajeros diarios en el Gran Área Metropolitana.

Corea del Sur tiene un plan concreto para convertir a Costa Rica en un referente de movilidad sostenible en América Latina. ChatGPT / EFE / Montaje: El Cronista

Más allá del tren: la cooperación coreana en ciencia y agricultura

La apuesta de Corea en Costa Rica no se limita al tren. Gracias a la cooperación coreana, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Industria de TI (NIPA), se inauguró el K-LAB, un laboratorio de innovación tecnológica creado junto al Ministerio de Ciencia (Micitt) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con una inversión de 2,5 millones de dólares.

El proyecto tiene dos sedes: la principal en el Campus Tecnológico Local de San Carlos y una unidad especializada en dispositivos médicos en el Campus Tecnológico Central de Cartago. Además, el sistema SINCYT, una plataforma de información científica construida con cooperación coreana desde 2018, ya registra más de 10.000 usuarios activos.

Los principales proyectos que Corea impulsa en Costa Rica

Estas son las iniciativas concretas de cooperación entre ambos países que están actualmente en marcha o en proceso de ejecución:

Tren eléctrico “Tibi”: primer sistema ferroviario 100% eléctrico de Centroamérica, con 51 km de red, 30 estaciones y financiamiento de USD 800 millones.

K-LAB: laboratorio de innovación tecnológica financiado con USD 2,5 millones por la agencia coreana NIPA, con sedes en el TEC de San Carlos y Cartago.

SINCYT: plataforma de información científica en operación desde 2018, con más de 10.000 usuarios activos.

Proyecto hortícola Fase II: cooperación triangular con Guatemala, El Salvador y Honduras para fortalecer la producción bajo ambientes protegidos en el Corredor Seco.

Por qué Costa Rica es clave en la estrategia de Corea del Sur

Corea del Sur busca proyectos de alto impacto donde pueda aportar tecnología, asistencia técnica y encadenamientos industriales. Costa Rica cumple ese perfil: es un país estable, con instituciones sólidas, alto nivel educativo y vocación exportadora en sectores de precisión como dispositivos médicos y tecnología.

El BCIE ha destacado este modelo de cooperación como un ejemplo a replicar en Centroamérica, especialmente en iniciativas de movilidad sostenible, energía y agricultura tecnificada.