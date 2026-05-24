Tensión mundial: China prohibirá el ingreso al país a todos los viajeros que posterguen este trámite. (Representación creada con IA)

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China endureció los controles migratorios y sumó un requisito que cambia la forma de entrar al país: una tarjeta digital de llegada obligatoria que debe completarse antes de aterrizar. Quien no la tenga puede quedar varado en el aeropuerto o ser rechazado al momento de abordar el vuelo.

La medida se aplica desde el 20 de noviembre de 2025 y alcanza a la gran mayoría de los viajeros extranjeros, con o sin visa, incluidos los que llegan por turismo, negocios, visita a familiares o tránsito. La novedad ya genera reclamos en aerolíneas y agencias de viajes, que advierten que buena parte de los pasajeros sigue sin enterarse del nuevo paso obligatorio.

Qué es la e-arrival Card y por qué es obligatoria

La Tarjeta de Llegada Digital (e-arrival Card) es un formulario online lanzado por la Administración Nacional de Inmigración de China (NIA) que reemplaza a la antigua ficha de cartón que se entregaba a bordo del avión. Reúne datos del pasaporte, del vuelo, del alojamiento y de los planes del viajero en el país.

Debe completarse dentro de las 24 horas previas a la llegada, ya sea por aire, tierra o mar. Si el viajero no lo hace antes, puede llenarla en terminales habilitadas o escaneando un código QR al llegar, pero esa alternativa genera demoras, filas largas y mayor riesgo de problemas en el control migratorio.

Quiénes deben completar el formulario antes de viajar

El trámite alcanza a casi todos los extranjeros que entran a China continental. Las aerolíneas ya advierten al embarcar y los controles migratorios en aeropuertos como Beijing, Shanghái y Guangzhou exigen el comprobante como parte de la documentación de ingreso junto con el pasaporte y la visa cuando corresponda.

El trámite alcanza a casi todos los extranjeros que entran a China continental. ChatGPT - creada con IA

Hay excepciones puntuales para algunos perfiles que ya cuentan con un registro previo en el sistema migratorio chino. Entre ellos están los titulares de la Tarjeta de Residencia Permanente para Extranjeros, residentes de Hong Kong y Macao con permiso de viaje a la China continental, viajeros que ingresan con visa de grupo, tripulaciones de transporte internacional y quienes utilizan los carriles rápidos de entrada en los aeropuertos.

Cómo y dónde se completa el trámite paso a paso

El formulario está disponible en varios canales oficiales de la NIA y se puede tramitar desde computadora o celular. No tiene costo. La información cargada queda asociada al número de pasaporte, y es por eso que se lo puede mencionar como un trámite asociado a este documento. Además, se verifica en el control migratorio al ingresar al país. El sistema admite varios idiomas, entre ellos inglés, japonés y coreano.

El proceso es relativamente simple: el viajero sube una foto de la página de identidad del pasaporte, el sistema extrae los datos automáticamente y luego se completan los campos de transporte, fecha de llegada, ciudad y aeropuerto de entrada, y los datos del alojamiento en China.

Los canales habilitados para completar la e-arrival Card son:

Sitio web oficial de la NIA

App oficial “NIA 12367” , disponible para teléfonos móviles.

Miniprogramas de WeChat y Alipay

Código QR oficial, disponible en aeropuertos y pasos fronterizos al momento de la llegada.

El pasaporte debe estar vigente, en buen estado y con al menos seis meses de validez al momento del ingreso, sin daños visibles ni hojas faltantes.