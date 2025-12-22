los padres divorciados deberán pagar la pensión alimenticia hasta que sus hijos finalicen los estudios

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha emitido una resolución clave que refuerza la protección de los derechos de hijos adolescentes en España. La justicia ha obligado a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia. También dictamina que deberá seguir proporcionando una pensión compensatoria a la madre porque no dispone de ingresos propios suficientes.

Todo comenzó cuando el padre y exmarido obtuvo en primera instancia la supresión de esas pensiones alegando en una supuesta falta de relación con su hija y la presunta desaparición del desequilibrio económico de su exesposa.

Sin embargo, en el fallo de apelación no consta que la ruptura familiar sea culpa de forma exclusiva y relevante a la joven, quien actualmente realiza sus estudios universitarios sin independencia financiera.

El tribunal argumentó que la situación laboral y económica de su mujer, quien percibe un sueldo de 450 euros en trabajos precarios, no ha cambiado de modo suficiente como para eliminar la compensación.

La mensualidad que deberá pagar el padre de la joven hasta que termine los estudios. (Fuente: archivo)

¿De cuánto será la mensualidad que deberá pagar el padre hasta que su hija finalice los estudios?

El matrimonio finalizó mediante una sentencia de divorcio dictada el pasado 31 de marzo de 2014 por un juzgado de Puertollano. Durante aquella vista, ambos aceptaron de manera oral diversas medidas económicas y personales.

El padre asumió el compromiso de abonar 350 euros mensuales como pensión alimenticia para cada uno de sus dos hijos, además de una pensión compensatoria de 100 euros al mes para su entonces esposa.

El acuerdo firmado por ambas partes dejaba asentado que la hija recibiría la ayuda de 350 euros mensuales mientras continuase con su formación y careciese de medios propios para subsistir, y que la pensión de la exesposa solo cesaría en caso de producirse unas causas muy concretas.

Sin embargo, a lo largo de los años, la relación entre ambas partes resultó complicada y terminó siendo atravesada por sucesivos procedimientos judiciales y denuncias, incluyendo una condena penal contra el padre en el ámbito familiar en 2017. En 2022, el hombre instó la modificación de las medidas pactadas, solicitando la extinción tanto de la pensión como de la compensatoria.

Hasta cuándo deberá seguir pagando la pensión mensual por estudios el padre de la joven. (Fuente: archivo)

Los motivos por los que el padre no quería pagarles la pensión mensual a su hija y esposa

Para intentar eliminar la pensión alimenticia y la compensatoria para su hija, el padre alegó a la falta de relación exclusiva y culpable por parte de la hija y a que el motivo económico de la ayuda a su esposa, es decir su precariedad económica, había desaparecido.

La primera sentencia, dictada en diciembre de 2024, aceptó esas razones y anuló ambas prestaciones. Sin embargo, tras el recurso de la madre y con la intervención del Ministerio Fiscal, la Audiencia Provincial reconsideró las pruebas y los antecedentes.

En su resolución, la Sala destaca que no existe un convenio regulador escrito y que, dada la ausencia de mejoras sustanciales en la situación laboral de la madre o de la finalización de los estudios por parte de la hija, no concurre ninguna causa jurídica suficientemente acreditada para retirar las pagas que fueron establecidas en un principio.