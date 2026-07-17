El proyecto busca garantizar el acceso al agua en una región afectada durante décadas por la escasez.

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Brasil está cada vez más cerca de culminar uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos del continente. Se trata del Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), un gigantesco río artificial que superará los 145 kilómetros de longitud y que tendrá como principal misión llevar agua a una de las zonas más secas de América latina, beneficiando a millones de habitantes y fortaleciendo el desarrollo económico de la región.

La iniciativa representa una apuesta estratégica para enfrentar los efectos de las sequías prolongadas que históricamente han afectado al noreste brasileño, donde el acceso al recurso hídrico ha sido uno de los mayores desafíos para las comunidades y los sectores productivos.

¿Cuál es el río artificial más largo de América latina y dónde se construye?

El proyecto se desarrolla en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, y consiste en una enorme red de canales, estaciones de bombeo, reservorios y estructuras hidráulicas que permitirán transportar agua a lo largo de aproximadamente 145 kilómetros.

Con esta infraestructura, las autoridades buscan garantizar un suministro permanente para municipios que durante años han enfrentado problemas de abastecimiento debido a las condiciones climáticas extremas.

La obra es considerada una de las inversiones más relevantes del país en materia de seguridad hídrica y hace parte de una estrategia de largo plazo para reducir la vulnerabilidad frente a la sequía.

Construyen el río artificial más largo de América latina: cruzará más de 145 km y llevará agua a una de las zonas más secas de la región. Imagen generada con Gemini IA

¿Por qué este megaproyecto llevará agua a una de las regiones más secas de Brasil?

El objetivo principal del Cinturón de las Aguas de Ceará es distribuir agua hacia territorios donde las lluvias suelen ser escasas e irregulares durante gran parte del año.

El sistema toma el recurso desde la presa de Jati, conectada con el Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco, una de las mayores iniciativas hidráulicas de Brasil. Desde allí, el agua recorrerá los canales hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

Gracias a esta conexión, numerosas poblaciones contarán con una fuente más estable para el consumo humano y otras actividades esenciales.

¿Qué infraestructura tendrá el río artificial de más de 145 kilómetros?

Para hacer posible el transporte del agua, el proyecto incorpora diferentes componentes de gran escala, entre ellos:

Canales artificiales construidos especialmente para conducir grandes volúmenes de agua.

Estaciones de bombeo que permiten mantener el flujo durante el recorrido.

Reservorios para almacenar el recurso y garantizar su disponibilidad.

Conexiones hidráulicas que integran el sistema con otras fuentes de abastecimiento.

Todo este conjunto permitirá distribuir el agua de manera más eficiente hacia distintas localidades del estado de Ceará.

¿Cuándo estará terminada la obra del Cinturón de las Aguas de Ceará?

De acuerdo con las autoridades estatales, el proyecto alcanzó cerca del 91 % de avance físico hacia finales de 2025.

La meta es completar los trabajos durante el segundo semestre de 2026, lo que permitirá poner en funcionamiento la totalidad del sistema y ampliar el suministro de agua para las comunidades beneficiadas.

Una vez concluida, esta infraestructura se convertirá en uno de los mayores referentes de ingeniería hidráulica de América latina.