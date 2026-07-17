La estación 3M será la única estación intermodal de las fases II y III de TransMilenio en Soacha e integrará alimentadores, rutas urbanas y el sistema troncal.

Las obras de la estación 3M de TransMilenio continúan avanzando en Soacha y se perfilan como una de las intervenciones de movilidad más importantes para el municipio y su conexión con Bogotá. El proyecto hace parte de la ampliación de las fases II y III del sistema y busca facilitar los desplazamientos diarios de miles de usuarios.

La infraestructura estará ubicada sobre la autopista Sur, uno de los corredores viales con mayor flujo de vehículos entre Soacha y la capital del país. Debido a su importancia estratégica, la obra también hace parte de los esfuerzos conjuntos que adelantan las autoridades locales y departamentales para mejorar la movilidad en la zona.

Además de convertirse en la única estación intermedia de esta ampliación de TransMilenio, el proyecto incorporará un edificio de cuatro niveles, plataformas para diferentes servicios de transporte y un paso deprimido que ayudará a descongestionar el tránsito sobre la autopista Sur.

Estación 3M de TransMilenio: así será la única estación intermodal de Soacha

La estación 3M estará ubicada en la diagonal Novena con la autopista Sur y será la única estación intermodal contemplada dentro de las seis nuevas estaciones que forman parte de la extensión de las fases II y III de TransMilenio en Soacha. Su diseño permitirá integrar diferentes modalidades de transporte en un mismo punto, facilitando los trasbordos de los pasajeros.

El proyecto contará con plataformas exclusivas para los buses alimentadores de TransMilenio y también dispondrá de espacios destinados al sistema urbano de transporte y a las rutas que conectan Bogotá con Soacha. Esta reorganización busca optimizar la operación del transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento para los usuarios.

Según la Gobernación de Cundinamarca las obras alcanzan alrededor del 75 % de avance, pero las autoridades no han anunciado un cronograma actualizado de inauguración. Gobierno de Cundinamarca

Edificio de cuatro pisos conectará los alimentadores con TransMilenio

Uno de los componentes más destacados de la obra será un edificio de cuatro pisos que funcionará como conexión entre las plataformas de los buses alimentadores y la estación principal de TransMilenio. Gracias a esta infraestructura, los pasajeros podrán realizar sus recorridos de manera más cómoda y segura, sin necesidad de salir del complejo de transporte.

De acuerdo con lo explicado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, esta integración permitirá mejorar la experiencia de los usuarios al facilitar los cambios entre diferentes servicios de transporte. La apuesta es convertir la estación 3M en un nodo estratégico para la movilidad de Soacha y del corredor de la autopista Sur.

Túnel de 70 metros y nuevas glorietas ayudarán a descongestionar la autopista Sur

Junto a la estación también avanza la construcción de un paso deprimido que conectará las comunas 2 y 6 de Soacha. Esta infraestructura tendrá una longitud de 70 metros y busca mejorar la circulación vehicular en uno de los sectores con mayor congestión del municipio.

La obra contempla la instalación de 156 pilotes de aproximadamente 25 metros de profundidad, la construcción de muros de contención de más de siete metros de altura y una estructura cercana a los 22 metros de ancho. Además, incluirá dos glorietas para optimizar las conexiones con la autopista Sur, una intervención que apunta a mejorar la fluidez del tránsito y fortalecer la movilidad entre Soacha y Bogotá.

¿Cuándo estará lista la estación 3M de TransMilenio?

Aunque las obras registran un avance cercano al 75 %, las autoridades todavía no han confirmado una fecha oficial para la entrega de la estación 3M ni para la entrada en operación de las fases II y III de TransMilenio en Soacha. La Gobernación de Cundinamarca ha informado que los trabajos continúan en distintos frentes de obra y que el proyecto sigue avanzando.