Este mineral es clave para la fabricación de acero inoxidable y tecnologías vinculadas con la transición energética.

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Colombia vuelve a posicionarse como un actor estratégico en el mercado mundial de minerales críticos gracias a sus importantes reservas de níquel, un recurso que hoy es altamente demandado por las principales potencias económicas debido a su papel en la producción de baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías limpias. En el país opera una de las minas de níquel más grandes de Sudamérica, ubicada en el departamento de Córdoba, consolidando al territorio nacional como un proveedor relevante de ferroníquel para los mercados internacionales.

Además de su aporte a las exportaciones, la producción colombiana de níquel fortalece la industria minera nacional, genera miles de empleos y representa una oportunidad para atraer inversiones en medio del crecimiento de la demanda global por minerales estratégicos.

¿Cuál es la mina de níquel más grande de Colombia y por qué es tan importante?

La mina Cerro Matoso, ubicada en el municipio de Montelíbano, Córdoba, es considerada una de las operaciones de níquel más importantes de América Latina y una de las mayores productoras de ferroníquel del continente.

Su importancia radica en que integra todas las etapas del proceso industrial: desde la extracción del mineral hasta su fundición y refinación, permitiendo obtener ferroníquel listo para abastecer a la industria internacional del acero inoxidable.

Este complejo minero se desarrolla sobre un depósito laterítico formado a partir de rocas ultramáficas, cuya composición geológica facilita una explotación a cielo abierto con altos niveles de eficiencia.

De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, la producción nacional de níquel proviene de esta única operación minera, localizada en Córdoba.

¿Por qué Colombia posee grandes reservas de níquel?

Las condiciones geológicas del territorio colombiano explican buena parte de este potencial.

El país hace parte del denominado cinturón de rocas ultramáficas del Pacífico, donde millones de años de actividad tectónica favorecieron la formación de minerales ricos en níquel.

A ello se suman factores climáticos propios del trópico, como las abundantes lluvias y los procesos intensos de meteorización, que dieron origen a suelos lateríticos con altas concentraciones del metal.

Estas características permiten que gran parte de los depósitos se encuentren relativamente cerca de la superficie, haciendo viable su explotación mediante minería a cielo abierto, una técnica que reduce costos operativos frente a otros métodos de extracción.

El Servicio Geológico Colombiano también señala que, además de Cerro Matoso, existen otras manifestaciones de níquel en regiones como Planeta Rica, Uré e Ituango, lo que demuestra el potencial geológico del país para futuros desarrollos mineros.

¿Por qué el níquel es uno de los minerales más disputados del mundo?

En los últimos años, el níquel dejó de ser un insumo exclusivo para la industria del acero y pasó a convertirse en un recurso estratégico para la transición energética.

Actualmente se utiliza en la fabricación de:

Baterías para vehículos eléctricos.

Sistemas de almacenamiento de energía.

Turbinas eólicas.

Paneles solares.

Aleaciones industriales de alta resistencia.

Equipos utilizados en la industria aeroespacial.

El crecimiento acelerado de estos sectores ha incrementado la competencia internacional por asegurar el suministro de minerales críticos, entre ellos el níquel, considerado indispensable para alcanzar los objetivos globales de descarbonización.