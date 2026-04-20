El Gobierno de Colombia avanza en la consolidación de un nuevo proyecto ferroviario que promete transformar la conectividad del país. El Ministerio de Transporte anunció que una nueva línea no solo movilizará carga y pasajeros, sino que también se integrará con un sistema fluvial con alcance internacional. La iniciativa es liderada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidades que ya comenzaron a socializar los detalles con las comunidades de la región donde se desarrollará la megaobra. Según las autoridades, el proyecto posicionará a esta zona como un punto estratégico de conexión. El plan busca integrar distintos modos de transporte para potenciar el comercio y el turismo. De concretarse, permitiría que personas y mercancías viajen por tren y continúen su trayecto por vía fluvial hasta llegar incluso al mar Caribe, atravesando rutas que conectan con otros países. El nuevo tren que impulsa Colombia unirá a Villavicencio con Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, a lo largo de 193,5 kilómetros. Esta obra contempla infraestructura moderna que incluye puentes, estaciones y terminales diseñadas para optimizar el transporte de carga y pasajeros. El proyecto prevé la construcción de 18 kilómetros con 19 puentes y viaductos, cinco estaciones de cruce, dos terminales de transferencia, un patio taller y una estación de intermodalidad férrea y fluvial. Esta última será clave para conectar el sistema ferroviario con el transporte por río. El trazado del tren finalizará en Puerto Gaitán, donde se construirá un muelle sobre el río Manacacías. Este punto permitirá la transición directa entre el transporte ferroviario y el fluvial, facilitando el traslado de carga y pasajeros hacia otras regiones. Las aguas del río Manacacías desembocan en el río Meta, que a su vez conecta con el río Orinoco. Este recorrido fluvial atraviesa Venezuela hasta llegar al mar Caribe, lo que abre la posibilidad de una conexión internacional para el comercio y el turismo. El Gobierno apuesta por la intermodalidad como eje central de su estrategia de infraestructura. La integración entre trenes y rutas fluviales busca mejorar la competitividad del país y aprovechar el potencial logístico de regiones como la Orinoquía. Las autoridades destacan que este tipo de proyectos permitirá reducir costos de transporte, optimizar tiempos y generar nuevas oportunidades económicas. Además, se espera que impulse el turismo, facilitando recorridos que combinen trayectos ferroviarios y fluviales. En paralelo al desarrollo del tren, Colombia trabaja en mejorar la navegabilidad del río Meta, que recibe las aguas del Manacacías. El objetivo es permitir el tránsito continuo de embarcaciones a lo largo de 864 kilómetros hasta Puerto Carreño. Este proyecto busca estructurar una futura Alianza Público-Privada (APP) que garantice mejores condiciones de navegación. La iniciativa se articulará con el tren y el muelle en Puerto Gaitán, consolidando un sistema logístico integrado. El muelle fluvial en Puerto Gaitán está proyectado para construirse entre 2026 y 2029, como una pieza fundamental para la conexión entre el tren y las rutas fluviales. Esta infraestructura será determinante para abrir el acceso hacia el mar Caribe. Por ahora, el Ministerio de Transporte y la ANI ya firmaron las actas de inicio para los estudios de factibilidad del tren. Estos análisis permitirán definir la viabilidad del proyecto, los costos y los recursos necesarios para su ejecución en el departamento del Meta.