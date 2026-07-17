Las aerolíneas ajustarán algunas operaciones debido al cierre temporal del espacio aéreo anunciado por las autoridades.

La Aeronáutica Civil confirmó que el espacio aéreo de Bogotá tendrá restricciones temporales los próximos 18 y 20 de julio como parte de las actividades oficiales por la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia. La medida permitirá el desarrollo de la tradicional revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por lo que algunas aerolíneas modificarán horarios de despegue, aterrizaje e incluso la programación de determinados vuelos.

Aunque las restricciones fueron coordinadas con anticipación junto con los operadores aéreos para reducir el impacto sobre los viajeros, la autoridad aeronáutica recomendó verificar el estado de cada vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

¿Qué días cerrará la Fuerza Aeroespacial el espacio aéreo de Bogotá?

Según el cronograma oficial divulgado por la Aeronáutica Civil, el cierre temporal del espacio aéreo se realizará en dos jornadas:

Viernes 18 de julio: entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.

Domingo 20 de julio: entre las 10:00 de la mañana y la 1:15 de la tarde.

Durante esos periodos se restringirá la operación aérea para permitir el desarrollo seguro de las maniobras de la revista aérea que hace parte de los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.

¿Por qué las aerolíneas cambiarán vuelos y horarios de arribo y partida?

El cierre temporal del espacio aéreo obligará a las compañías aéreas a reorganizar parte de su operación en el aeropuerto de Bogotá.

Esto significa que algunos pasajeros podrían recibir cambios en:

Horarios de salida.

Horarios de llegada.

Itinerarios.

Reprogramaciones operacionales.

La Aeronáutica Civil explicó que estas medidas fueron planeadas previamente con las aerolíneas para disminuir las afectaciones y mantener la seguridad operacional durante las exhibiciones aéreas.

¿Qué recomienda la Aeronáutica Civil a los viajeros?

Las autoridades hicieron un llamado a quienes tengan vuelos programados durante esas fechas para que permanezcan atentos a cualquier actualización de su aerolínea.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consultar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto.

Revisar constantemente los canales oficiales de la aerolínea.

Llegar con suficiente anticipación en caso de recibir modificaciones en el itinerario.

Seguir las instrucciones del personal aeroportuario.

Asimismo, las empresas de transporte aéreo deberán informar oportunamente cualquier ajuste en la programación y ofrecer alternativas para reducir las molestias a los pasajeros.

¿Qué pasará con los drones durante el cierre del espacio aéreo?

La Aeronáutica Civil recordó que durante las franjas horarias en las que permanezca restringido el espacio aéreo estará prohibido el vuelo de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones.

La medida busca proteger las operaciones de la revista aérea y garantizar la seguridad tanto de las tripulaciones como de los asistentes a los eventos oficiales del 20 de julio.