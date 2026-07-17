Este viernes, 17 de julio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.694,19 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

La cotización del euro retrocedió levemente en la última semana (-0.26%) y cayó con fuerza en el último año (-18.60%), reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 25.85%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.54%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro alternó movimientos al inicio, encadenó tres caídas en la parte media y repuntó en las dos últimas sesiones, resultando en un balance casi neutro pese a la volatilidad.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 17 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3694.1899 pesos colombianos, es de 369418.99 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 738837.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1847094.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: