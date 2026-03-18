Colombia da un paso decisivo en la modernización de su red ferroviaria con avances en el tren La Dorada - Chiriguaná, una de las obras más relevantes para la conectividad nacional. El corredor, que atraviesa varias regiones estratégicas, se perfila como un eje clave para el desarrollo logístico y de transporte. El Ministerio de Transporte confirmó un nuevo hito dentro del proyecto, que durante los últimos meses ha operado exclusivamente para carga. Ahora, el enfoque apunta a ampliar su alcance y permitir el traslado de personas, lo que marcaría un cambio estructural en la movilidad del país. La iniciativa busca consolidar este trayecto como una alternativa eficiente frente a los largos desplazamientos por carretera, especialmente en rutas que pueden superar varias horas. Con este avance, el transporte ferroviario en Colombia vuelve a tomar protagonismo. El Gobierno anunció el inicio del proceso que permitirá incorporar el servicio de pasajeros en esta línea ferroviaria. Para ello, se firmó un acuerdo con una empresa especializada que se encargará de realizar estudios técnicos y de demanda. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que “dimos un paso que marcará historia en este tren: iniciar el proceso de habilitación de transporte de pasajeros en el corredor férreo. Firmamos un acuerdo con Transferport para preparar el proceso”, lo que abre la puerta a una nueva etapa en el proyecto. El tren recorre más de 500 kilómetros y atraviesa múltiples departamentos, consolidándose como una vía estratégica para la integración territorial: Este trazado convierte al proyecto en un componente esencial para fortalecer la competitividad regional. Antes del anuncio sobre pasajeros, el corredor ya había alcanzado avances importantes en el transporte de mercancías. Recientemente, se logró un movimiento bidireccional de carga, lo que demuestra su capacidad operativa. Desde el Gobierno se insiste en que el objetivo es ampliar su impacto. Como señaló la ministra, el tren busca consolidarse como eje logístico nacional y convertirse en una opción que no solo transporte carga, sino también personas y nuevas oportunidades económicas.