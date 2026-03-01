Brasil ha dado un paso significativo hacia la modernización de su sistema ferroviario al anunciar el proyecto para la construcción del primer tren de alta velocidad en América Latina, que alcanzará velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Este ambicioso proyecto conectará las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, que son dos de las urbes más pobladas y dinámicas del continente, permitiendo un trayecto que se completará en menos de dos horas de viaje. El Tren de Alta Velocidad (TAV), como ha sido oficialmente denominado, es parte del plan nacional de infraestructura promovido por el Gobierno brasileño. Según el Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Río de Janeiro (CREA-RJ), el megaproyecto abarca una distancia total de 510 kilómetros, extendiéndose hasta la ciudad de Campinas, e incluirá la construcción de túneles, viaductos y estaciones intermodales. Las obras podrían comenzar en 2027, una vez que se complete el Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental (AVTEA), que se encuentra en su fase final. Se prevé una inversión total que oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, financiada a través de asociaciones público-privadas. El trazado conectará zonas estratégicas como Volta Redonda y São José dos Campos, permitiendo integrar regiones industriales, universitarias y turísticas bajo una red ferroviaria moderna y sostenible. De acuerdo con los estudios preliminares, el trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo se completará en 105 minutos (1 hora y 45 minutos), una reducción significativa frente a las casi seis horas que demanda actualmente el viaje en bus o en carro particular. Además, el proyecto busca disminuir el tráfico vehicular en una de las rutas más congestionadas del país y reducir la contaminación ambiental gracias al uso de energía eléctrica como fuente principal. El futuro TAV de Brasil se caracterizará por cumplir con los estándares más avanzados de la tecnología ferroviaria mundial. Entre sus principales características destacan: La construcción del tren más veloz de América consolida a Brasil como un actor clave en la transformación del transporte en la región. Si todo avanza según el cronograma previsto, el tren de alta velocidad podría entrar en funcionamiento en 2032, marcando un antes y un después en la historia del transporte latinoamericano y posicionando a Brasil como referente mundial en desarrollo ferroviario. El país busca fortalecer su posición como potencia emergente, apostando por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la infraestructura de gran escala.