La apertura del quinto y último puente, situado en la intersección de Sheikh Rashid Road y Al Mina Street, culmina una red de 3,1 km de pasos elevados que, según las autoridades, incrementan la capacidad vial y mejoran la seguridad. La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA) ha finalizado la última fase del Corredor Al Shindagha, una obra monumental que integra puentes, túneles e intersecciones modernizadas para optimizar una de las rutas más significativas de la ciudad. Este proyecto conecta desde el puente Al Garhoud hasta el Infinity Bridge, estableciendo una red diseñada para reducir drásticamente los tiempos de viaje. Con esta apertura, los trayectos entre sectores que anteriormente podían extenderse hasta 104 minutos, ahora se estiman en apenas 16 minutos. Tramos específicos, como los que conectan Jumeirah Street con Al Wasl Road o con el Infinity Bridge, se reducen a solo cinco minutos. El puente más reciente habilita accesos directos y carriles exclusivos que eliminan cruces conflictivos y reducen los cuellos de botella en horas pico. De acuerdo con la RTA, las mejoras también reforzaron la seguridad peatonal mediante nuevos pasos elevados y optimizaron la circulación en puntos que antes concentraban demoras significativas. El salto en la velocidad del corredor responde a una planificación integral que combina puentes nuevos, túneles de alta capacidad y la renovación de 15 intersecciones clave. En total, el sistema suma 18 kilómetros de infraestructura continua que beneficia a más de un millón de residentes y facilita el acceso a zonas en expansión como Dubai Islands y Port Rashid. Con toda la infraestructura en funcionamiento, los recorridos se han vuelto más ágiles y predecibles. Por ejemplo, el trayecto entre Jumeirah Street y el Infinity Bridge ahora requiere cinco minutos. Esta reducción transforma la rutina de los conductores y de los usuarios del transporte público, al disminuir la congestión y permitir un uso más eficiente del tiempo y del combustible. Las cifras oficiales corroboran esta transformación: la capacidad del corredor, que anteriormente oscilaba en torno a los 6400 vehículos, ahora alcanza picos significativamente superiores tras la modernización. Además, los estudios anticipan beneficios económicos que podrían sumar miles de millones de dirhams a largo plazo, gracias a la mayor eficiencia y al impulso que la obra proporciona a la movilidad urbana y al comercio. Elementos emblemáticos como el **Infinity Bridge** y la intersección **Falcon** actúan como nodos estratégicos dentro del plan maestro de **movilidad 2030**. Según las autoridades, estas obras no solo alivian los tiempos de traslado actuales, sino que preparan a Dubái para enfrentar el crecimiento urbano y la expansión del transporte público y de los modos alternativos durante la próxima década. El **Corredor Al Shindagha** sobresale también por su complejidad técnica. Integra 18 kilómetros de puentes y túneles, 15 intersecciones renovadas y estructuras diseñadas para soportar volúmenes excepcionalmente altos. En sus tramos de mayor flujo, la capacidad combinada llega a los 20.000 vehículos por hora, posicionándolo como uno de los sistemas viales más avanzados del Golfo.