Bogotá acaba de recibir una de las noticias de movilidad más importantes de los últimos años: la Línea 2 del Metro ya no está en punto muerto. Tras haber quedado desierta la licitación a comienzos de año, el proyecto encontró respaldo internacional y un grupo de inversionistas extranjeros, especialmente de origen chino, confirmó que evalúa seriamente presentar propuestas para quedarse con la construcción y operación del trazado que conectará Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. La señal más fuerte llegó en un evento diplomático en Bogotá, donde empresarios, bancos internacionales y embajadas conocieron de primera mano las condiciones del proyecto. Allí se ratificó que la financiación está totalmente asegurada y que el proceso de adjudicación seguirá su curso, despejando uno de los mayores temores que había frenado a los oferentes. El calendario oficial ya está sobre la mesa. La ciudad abrirá nuevamente la licitación internacional durante 2026 y el contrato se adjudicaría en enero de 2027. Con ese escenario, las obras civiles de la Línea 2 del Metro de Bogotá comenzarían ese mismo año, una vez se cumpla el cierre financiero y la firma definitiva del concesionario. Esto significa que, si el proceso no sufre nuevos tropiezos, los primeros frentes de obra podrían verse en calles de Chapinero, Engativá y Suba dentro de poco más de un año, marcando el inicio real de la segunda gran fase del metro capitalino. El interés más fuerte viene de empresas chinas especializadas en infraestructura ferroviaria urbana. Representantes del empresariado chino en Colombia confirmaron que varios consorcios están analizando los pliegos técnicos y financieros para entrar en competencia cuando se reabra oficialmente la licitación. No se trata solo de capital: estas compañías traen experiencia en metros subterráneos, trenes automáticos y sistemas de alta capacidad, algo clave para una línea que será, en su mayoría, bajo tierra y completamente eléctrica. A ese interés se suma el respaldo de la banca multilateral, con entidades como el BID, el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo que ya validaron la estructura financiera del proyecto. El golpe llegó en enero, cuando el proceso quedó desierto: aunque tres consorcios se habían precalificado, ninguno presentó oferta final. Eso obligó al Distrito a suspender temporalmente el concurso y replantear las condiciones. El problema no era la viabilidad del proyecto, sino el contexto global: tasas altas, grandes inversiones en curso y cautela de las constructoras. Ahora, con la financiación garantizada y reglas más claras, el apetito de los inversionistas volvió. La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá una extensión aproximada de 15,5 kilómetros, con 11 estaciones en total: 10 subterráneas y una elevada. El recorrido arrancará en la Calle 72, donde se conectará con la Línea 1, y avanzará hacia el occidente hasta Suba, donde también estará el patio-taller. Los trenes serán automáticos, sin conductor, y eléctricos, con una capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora en cada sentido en horas pico. En la práctica, esto permitirá que un trayecto que hoy tarda más de una hora se haga en apenas 20 minutos.