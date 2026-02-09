La movilidad en el centro de Bogotá tendrá un nuevo ajuste que impactará directamente a miles de usuarios de TransMilenio. A los cierres recurrentes en la troncal Caracas por la construcción de la Primera Línea del Metro, ahora se suma la salida de operación del costado de la estación Avenida Jiménez, uno de los puntos más utilizados para la conexión con el Eje Ambiental y el centro histórico. El cambio comenzará a regir desde el sábado 7 de febrero, cuando el acceso de la estación sobre la Avenida Caracas dejará de funcionar de manera temporal. En su reemplazo, entrará en operación una estación provisional ubicada aproximadamente 300 metros al sur, entre las calles 8 y 10, con el objetivo de liberar el frente de obra necesario para avanzar con el viaducto del metro. Aunque TransMilenio asegura que el servicio se mantendrá activo, el cierre implicará modificaciones en los recorridos, mayores tiempos de caminata y posibles congestiones, especialmente durante las horas pico, en un corredor que ya registra alta demanda diaria. Según informó TransMilenio, el costado de la estación Avenida Jiménez que opera sobre la troncal Caracas cerrará a partir del sábado 7 de febrero para permitir el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La intervención hace parte del proceso constructivo del viaducto elevado, que se desarrolla de manera intensiva en este sector del centro de la ciudad. “A partir de mañana, sábado 7 de febrero, cerrará el costado de esta estación que opera sobre la Avenida Caracas y 300 metros al sur entrará en funcionamiento la Temporal Av. Jiménez, que permitirá el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, señaló la entidad a través de un comunicado oficial. Para mitigar el impacto del cierre, TransMilenio pondrá en funcionamiento la estación Temporal Av. Jiménez, que concentrará gran parte de los servicios que actualmente circulan por la troncal Caracas en ambos sentidos. Desde este punto se mantendrán las conexiones hacia la Autopista Norte, Suba, la Calle 26, la troncal Américas, Caracas Sur, la Carrera Décima y el Eje Ambiental. No obstante, dos vagones de la estación Avenida Jiménez, ubicados sobre la calle del mismo nombre y con acceso por la carrera 12, continuarán operando con normalidad. Desde allí seguirán activas las rutas F23, F51 y la ruta 5 hacia la troncal Américas; J70 y J23 hacia el Eje Ambiental; y M51 con destino al Museo Nacional. Adicionalmente, TransMilenio informó que el acceso al Eje Ambiental se realizará mediante la Ruta Fácil 5, la cual fue ajustada para garantizar la conectividad con esta zona estratégica del centro de Bogotá. El cierre de la estación Avenida Jiménez está directamente relacionado con el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que al 31 de enero de 2026 registra un progreso general del 72,13 %. El viaducto elevado, eje central del proyecto, ya supera los 10.650 metros construidos, lo que explica la alta concentración de obras, maquinaria y desvíos en la Avenida Caracas. Para este año, el proyecto tiene como meta alcanzar un 90 % de avance total e iniciar, a partir de junio, los primeros recorridos de prueba de los trenes entre el patio taller y la futura estación de la Avenida Primero de Mayo. Actualmente, tres trenes ya se encuentran en fase de pruebas en la ciudad y se espera que la flota completa de 30 trenes esté en Bogotá antes de finalizar 2026.