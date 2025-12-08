Ya es oficial: la Línea 3 del Metro operará su ruta completa hasta el aeropuerto El Dorado a partir de este día

El sistema de transporte masivo TransMilenio puso en funcionamiento un nuevo tramo que fortalece la movilidad en Bogotá.

Se trata del primer servicio de la troncal de la Avenida 68, una obra que comenzó su construcción en 2020 y que ahora entra en operación con la ruta MP85.

El recorrido conecta desde la Avenida 68 hasta la Avenida de las Américas, pasando por la Calle 26 y finalizando en el Museo Nacional, uniendo así el occidente con el centro de la ciudad.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta nueva ruta beneficiará directamente a más de 85.000 usuarios diarios, quienes podrán ahorrar hasta 20 minutos por trayecto, lo que equivale a una reducción del 34 % en los tiempos de viaje.

La inauguración fue encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que este avance es parte del plan de expansión de la red troncal.

¿Cuál es el nuevo puente que transforma la conexión vial en Bogotá?

La apertura del puente vehicular exclusivo de la Avenida 68 fue fundamental para que el nuevo servicio pudiera iniciar operaciones.

Esta estructura permitirá que los buses padrones circulen de manera continua entre el occidente y el centro de Bogotá, agilizando el tránsito y evitando los cruces que solían generar demoras.

Bogotá inaugura nueva ruta de TransMilenio con ocho estaciones clave.

Gracias a esta conexión, los usuarios podrán enlazar con estaciones troncales estratégicas como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, además de acceder fácilmente a los puntos más concurridos del corredor de la Calle 26.

¿Cuál será el recorrido completo y los horarios del TransMilenio MP85?

De acuerdo con TransMilenio S.A., la nueva ruta MP85 operará todos los días —de lunes a domingo— entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m.. Su trayecto comenzará en el Museo Nacional, avanzará por la Calle 26, conectará con la Avenida 68 y llegará hasta la Avenida de las Américas, donde realizará su retorno hacia el centro.

Durante el recorrido, los buses realizarán paradas en ocho estaciones nuevas, especialmente diseñadas para mejorar el acceso y la comodidad de los pasajeros.

Estas son las nuevas paradas habilitadas: