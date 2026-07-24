Sin embargo, varios de los principales productos que vende el país quedaron por fuera de la medida.

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar un arancel adicional del 12,5 % sobre una parte de las exportaciones provenientes de Colombia, una decisión que impactará especialmente a sectores industriales y agroexportadores que comercializan sus productos en ese mercado. La medida entró en vigor desde este 24 de julio de 2026 y modifica el costo de ingreso de varias mercancías colombianas.

Aunque el anuncio generó preocupación entre empresarios y exportadores, la disposición no afecta a toda la oferta nacional. La resolución emitida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) establece una amplia lista de excepciones para productos considerados estratégicos o cuya producción es insuficiente dentro del mercado estadounidense.

¿Cuáles son los productos colombianos que sí deberán pagar el arancel del 12,5 % en Estados Unidos?

El nuevo gravamen recaerá principalmente sobre bienes que no fueron incluidos dentro de las excepciones definidas por las autoridades estadounidenses.

Entre los productos colombianos que, en principio, sí deberán asumir el arancel adicional del 12,5 % se encuentran:

Flores frescas para exportación.

Prendas de vestir y confecciones.

Manufacturas de plástico.

Chocolates y productos terminados derivados del cacao.

Confitería y caramelos.

Productos de panadería y pastelería industrial.

Cosméticos y perfumes.

Preparaciones capilares.

Insecticidas terminados.

Transformadores eléctricos.

Diversos bienes industriales y alimentos agroindustriales.

Estos sectores concentran una parte importante del empleo exportador colombiano, por lo que analistas consideran que podrían ser los más sensibles al incremento en los costos para ingresar al mercado estadounidense.

Confirmado: estos son los productos de Colombia que pagarán el nuevo arancel del 12,5 % en Estados Unidos y los que quedaron exentos.

¿Qué productos colombianos quedaron exentos del nuevo arancel de Estados Unidos?

No todas las exportaciones nacionales estarán sujetas al nuevo impuesto.

La USTR decidió excluir numerosos productos agrícolas, energéticos, mineros y farmacéuticos debido a que Estados Unidos considera que son estratégicos o que su producción interna no resulta suficiente para abastecer la demanda.

Entre los principales bienes colombianos que quedaron exentos aparecen:

Carne de res.

Café verde.

Café tostado.

Café instantáneo sin sabor.

Banano.

Plátano.

Aguacate.

Piña.

Mango.

Azúcar en determinadas categorías.

Cacao en grano.

Pasta, manteca y polvo de cacao sin azúcar.

Semillas para siembra.

Petróleo.

Gas natural.

Carbón.

Oro y otros metales preciosos.

Fertilizantes.

Algunos productos químicos.

Medicamentos e insumos farmacéuticos.

Equipos para fabricación de semiconductores.

Aeronaves civiles y varias de sus partes.

Gracias a estas excepciones, buena parte de las exportaciones de mayor volumen hacia Estados Unidos continuará ingresando sin el nuevo recargo.

¿Por qué Estados Unidos impuso un arancel del 12,5 % a Colombia?

La decisión hace parte de una investigación adelantada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la denominada Sección 301 de su legislación comercial.

Según las autoridades estadounidenses, la revisión evaluó la capacidad de varios países para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. En el caso colombiano, el cuestionamiento no estuvo dirigido a la producción nacional, sino al sistema de controles sobre bienes importados desde terceros países.

El proceso incluyó meses de investigación, recepción de comentarios escritos y audiencias públicas antes de que se definiera la tarifa aplicable para Colombia.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) han explicado que la medida no significa que los productos colombianos hayan sido fabricados con trabajo forzoso, sino que responde a una evaluación institucional sobre los mecanismos de control existentes.

¿Cuándo comenzó a regir el nuevo arancel para las exportaciones colombianas?

El incremento entró en vigencia oficialmente a las 12:01 a. m. del viernes 24 de julio de 2026 (hora del Este de Estados Unidos), lo que correspondió a las 11:01 p. m. del jueves 23 de julio en Colombia.

Desde ese momento, todas las mercancías cobijadas por la medida que ingresen al mercado estadounidense o sean retiradas de depósitos para consumo deberán pagar el nuevo recargo.

Al mismo tiempo quedó eliminado el gravamen temporal del 10 % que Estados Unidos venía aplicando desde febrero de 2026, por lo que ambos cobros no se acumulan.