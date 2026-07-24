Intensifican la búsqueda de la mujer que fue la última en ver con vida a María Camila Potosí.

El caso de María Camila Potosí continúa avanzando con nuevas actuaciones de las autoridades. Mientras la investigación busca establecer lo ocurrido con la joven embarazada hallada sin vida en una zona rural de Cali, la Alcaldía confirmó un incremento en la recompensa para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.

Uno de los principales focos de la investigación sigue siendo la mujer que aparece junto a María Camila en las últimas imágenes registradas antes de su desaparición, además de la búsqueda del bebé que la víctima esperaba.

La mujer que fue vista por última vez con María Camila

Las cámaras de seguridad captaron a María Camila Potosí desplazándose en una motocicleta junto a otra mujer horas antes de su desaparición, ocurrida el 16 de julio.

Según las versiones conocidas hasta el momento, esa mujer habría conocido a la víctima durante actividades del programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del ICBF. De acuerdo con información citada por La FM, algunas personas cercanas a la familia sostienen que la sospechosa habría asistido a esos encuentros simulando estar embarazada para acercarse a otras mujeres gestantes.

Las cámaras de seguridad captaron a María Camila Potosí desplazándose en una motocicleta junto a otra mujer horas antes de su desaparición. Fiscalía

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cuál fue su participación en los hechos.

Por otra parte, el excompañero sentimental de la mujer, Carlos Rincón, difundió un video en el que negó cualquier vínculo con el crimen y afirmó que tanto él como su familia han recibido amenazas. Además, aseguró que colaboró con las autoridades desde que conoció la posible relación de su expareja con el caso.

Aumentan la recompensa para encontrar a los responsables

Inicialmente, la Alcaldía de Cali había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información que permitiera avanzar en la investigación.

Sin embargo, el alcalde Alejandro Eder anunció posteriormente que ese monto fue incrementado hasta 200 millones de pesos, con el propósito de fortalecer la búsqueda de los responsables del homicidio y obtener información sobre el paradero del bebé.

El mandatario señaló que todas las hipótesis continúan siendo analizadas y aseguró que las autoridades mantendrán todas sus capacidades investigativas para esclarecer el caso.

Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí.



Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en… — Alejandro Eder (@alejoeder) July 24, 2026

La búsqueda del bebé continúa siendo una prioridad

La desaparición del bebé que esperaba María Camila se mantiene como uno de los principales frentes de la investigación.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer qué ocurrió antes y después del crimen, mientras la Fiscalía General de la Nación lidera las diligencias judiciales.

El alcalde Alejandro Eder reiteró que la administración municipal trabajará para que los responsables comparezcan ante la justicia y afirmó que en Cali no habrá tolerancia frente a la violencia contra las mujeres y la niñez.

Qué han dicho las autoridades sobre el caso

Además de la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y la Personería Distrital manifestaron su preocupación por el crimen y pidieron acelerar las investigaciones.

La gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró el llamado a esclarecer los hechos y encontrar al bebé lo antes posible, mientras la Personería insistió en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para prevenir la violencia basada en género.

Por el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme las versiones conocidas sobre el estado del bebé, por lo que la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso.