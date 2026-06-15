El presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería de Colombia revisar las condiciones de ingreso para los ciudadanos de Estados Unidos, una propuesta que abrió el debate sobre posibles cambios en la política migratoria entre ambos países. La solicitud fue realizada a través de varios mensajes publicados por el mandatario en sus redes sociales, donde defendió la autonomía del país para definir sus propias reglas de entrada y permanencia.

Actualmente, los ciudadanos estadounidenses pueden ingresar a Colombia sin necesidad de tramitar una visa para actividades de corta duración, como turismo, negocios o visitas temporales. Sin embargo, las recientes declaraciones del jefe de Estado generaron interrogantes sobre si el Gobierno podría modificar los requisitos migratorios vigentes.

La propuesta surge en medio de un discurso más amplio sobre soberanía nacional, reciprocidad en las relaciones internacionales y la necesidad de fortalecer los controles para evitar que personas involucradas en delitos ingresen al territorio colombiano aprovechando los beneficios migratorios actuales.

Gustavo Petro pidió revisar las visas para ciudadanos de Estados Unidos

El mandatario colombiano manifestó que la Cancillería debería evaluar los procedimientos aplicados a los viajeros estadounidenses que ingresan al país. Según explicó, Colombia tiene la facultad de establecer las condiciones migratorias que considere necesarias dentro de su territorio, del mismo modo que otras naciones fijan sus propias normas para los ciudadanos colombianos.

Las declaraciones estuvieron acompañadas por un llamado a mantener relaciones basadas en el respeto mutuo entre los países. Petro sostuvo que las decisiones relacionadas con el ingreso de extranjeros deben responder a los intereses nacionales y a la protección de la población, resaltando la importancia de que las reglas sean definidas de manera soberana.

Cómo es el ingreso de ciudadanos estadounidenses a Colombia en la actualidad

Las normas vigentes permiten que los titulares de pasaportes estadounidenses entren a Colombia sin visa para realizar actividades de corta estancia. Entre ellas se encuentran los viajes turísticos, las visitas familiares, algunos eventos empresariales y otras actividades temporales que no impliquen una relación laboral o la obtención de ingresos dentro del país.

El período autorizado para este tipo de permanencias suele extenderse hasta 90 días calendario, con posibilidades de prórroga en determinados casos. Estas disposiciones se encuentran reguladas por resoluciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que establecen las condiciones de ingreso para ciudadanos de diferentes nacionalidades.

EFE/Carlos Ortega

Qué pasaría si Colombia modifica los requisitos migratorios para estadounidenses

Aunque por el momento no existe una medida oficial que cambie las reglas actuales, la petición del presidente abrió la posibilidad de que el Gobierno estudie ajustes en los mecanismos de control migratorio. Cualquier modificación requeriría la evaluación de la Cancillería y la adopción de nuevas disposiciones administrativas.

Especialistas en migración señalan que eventuales cambios podrían incluir requisitos adicionales para determinados viajeros o revisiones más estrictas de los procesos de ingreso. Sin embargo, cualquier decisión debería respetar los compromisos internacionales asumidos por Colombia y garantizar seguridad jurídica para los visitantes extranjeros.

La preocupación de Gustavo Petro por delitos cometidos por extranjeros

Uno de los puntos más destacados de las declaraciones del mandatario estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer los controles frente a personas que ingresan al país para cometer delitos. Petro hizo referencia especialmente a casos de explotación sexual infantil y afirmó que las autoridades deben adoptar medidas más rigurosas para prevenir este tipo de conductas.

El presidente consideró que Colombia debe reforzar sus mecanismos de vigilancia para impedir que individuos involucrados en actividades criminales aprovechen las facilidades migratorias existentes. En ese contexto, planteó la posibilidad de revisar las condiciones de entrada de algunos extranjeros como parte de una estrategia orientada a proteger a los menores de edad y fortalecer la seguridad.

Qué necesitan los extranjeros para vivir de forma permanente en Colombia

Los ciudadanos extranjeros que deseen establecerse de manera indefinida en Colombia deben cumplir requisitos diferentes a los exigidos para una visita temporal. En estos casos, la legislación contempla la posibilidad de solicitar una visa de residente, documento que permite permanecer legalmente en el país de forma permanente.

Para acceder a este tipo de autorización, los solicitantes deben acreditar determinadas condiciones establecidas por las autoridades migratorias. Entre ellas se encuentran períodos prolongados de permanencia legal en Colombia, vínculos familiares con ciudadanos colombianos o inversiones que cumplan con los montos y requisitos definidos por la normativa vigente.