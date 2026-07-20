El mandatario también hizo un llamado a la unidad del Pacto Histórico antes de la instalación del nuevo Congreso.

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El presidente Gustavo Petro confirmó que, una vez concluya su mandato al frente de la Casa de Nariño, asumirá la jefatura política del Pacto Histórico. El anuncio se produjo luego de aceptar públicamente la propuesta realizada por el senador Iván Cepeda y marca el camino que seguirá el mandatario dentro de la colectividad tras entregar la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Según expresó Petro a través de su cuenta en X, primero tomará un periodo de descanso y, posteriormente, asumirá la dirección política del movimiento que respaldó su llegada al poder. El pronunciamiento también estuvo acompañado de un mensaje dirigido a la bancada oficialista en vísperas de la elección de las mesas directivas del Congreso.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre su futuro en el Pacto Histórico?

El mandatario confirmó que aceptó la invitación para convertirse en el jefe político del Pacto Histórico cuando finalice su Gobierno.

En su mensaje, explicó que antes de asumir esa responsabilidad tomará unas vacaciones, al asegurar que durante los cuatro años de administración no tuvo la oportunidad de descansar.

La propuesta fue planteada inicialmente por el senador Iván Cepeda durante un evento político realizado en Tunja, donde destacó que Petro debe seguir siendo el principal referente del proyecto político de la izquierda colombiana una vez deje la Presidencia.

Con esta decisión, el presidente saliente deja claro que continuará teniendo un papel activo dentro de su partido y en la construcción de la estrategia política de la colectividad para los próximos años.

Petro confirmó que liderará el Pacto Histórico cuando deje la Presidencia: “Acepto la propuesta”. Fuente: Presidencia de Colombia Presidencia de Colombia

¿Por qué Petro pidió una bancada unida en el Congreso?

Además de confirmar su futuro político, Gustavo Petro aprovechó el mensaje para enviar una instrucción directa a los congresistas del Pacto Histórico.

El presidente pidió que exista una bancada cohesionada y anunció que impulsará un reglamento interno más estricto para fortalecer la disciplina partidista. Entre las medidas que mencionó se encuentra la realización de votaciones completamente públicas y transparentes al interior del movimiento.

El objetivo, según explicó, es fortalecer la unidad del partido en un momento clave para las decisiones legislativas que se tomarán durante la instalación del nuevo periodo del Congreso.

¿Qué dijo Petro sobre la elección de las mesas directivas del Congreso?

El mandatario también hizo referencia a la elección de las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, proceso que se desarrolla durante la instalación del nuevo Congreso.

En ese contexto, solicitó que los congresistas del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida mantengan una posición unificada y no respalden a los candidatos apoyados por la coalición cercana al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Petro sostuvo que espera una decisión unánime y pública de todos los integrantes de su bancada, al considerar que el resultado de esas votaciones tendrá impacto en el rumbo político del país durante el nuevo periodo legislativo.

¿Qué opinó Gustavo Petro sobre la oposición y la democracia en Colombia?

En el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado defendió las garantías democráticas que, según afirmó, brindó a los sectores de oposición durante su administración.

Petro manifestó que las diferencias políticas no deben resolverse mediante procesos de judicialización y aseguró que tanto la derecha como los sectores progresistas deben contar con plenas garantías para participar en la vida democrática del país.

Asimismo, cuestionó recientes declaraciones del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, al considerar que las decisiones internas de los partidos políticos deben ser tomadas exclusivamente por sus propias organizaciones y sin interferencias externas.

¿Qué viene para Gustavo Petro después del 7 de agosto?

Con este anuncio, Gustavo Petro dejó definido que no se retirará de la actividad política al concluir su mandato presidencial.

Tras un periodo de vacaciones, el mandatario asumirá la conducción política del Pacto Histórico, desde donde buscará mantener la unidad de la colectividad y orientar la estrategia del movimiento en la oposición y en los próximos escenarios electorales de Colombia.

Con información de EFE.-