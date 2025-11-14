La entidad estatal Colpensiones informó que en diciembre de 2025 se consignará la denominada mesada 13, un pago adicional que reciben los pensionados del régimen público como reconocimiento al esfuerzo de vida laboral. El giro será entregado en la primera quincena de diciembre, junto con la mesada del mes de noviembre, según el anuncio oficial.

Este beneficio equivale al importe total de la pensión mensual del beneficiario y no se le aplican descuentos por salud u otros aportes. Colpensiones también aclaró quiénes tienen derecho a recibirlo: pensionados por vejez, invalidez o sustitución/sobrevivencia -siempre que su pensión esté reconocida-; quedan excluidos quienes solo obtuvieron devolución de aportes o indemnización.

¿Quiénes recibirán la mesada 13 y cuál es el monto estimado?

El beneficio aplica para pensionados bajo el régimen público (y también se reconoce en algunos casos del privado), que hoy reciben una mesada mensual reconocida. Según Colpensiones, quienes reciben el salario mínimo, que para 2025 es de 1.423.500 pesos, obtendrán ese mismo monto como mesada 13.

Colpensiones anuncia cuándo pagará la mesada 13 y confirma quiénes recibirán el giro extra de diciembre

Este pago adicional no constituye un incremento permanente en la pensión: es un giro extra que se entrega una sola vez al año. La ley que lo regula es el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, que lo establece como parte de los beneficios del sistema pensional colombiano.

¿Cuándo se hará el pago y qué deben hacer los beneficiarios?

Colpensiones indicó que el pago se hará en la primera quincena de diciembre, con posibilidad de adelantarse hacia finales de noviembre según entidad bancaria y modalidad de pensión.

La consignación se realizará directamente en la cuenta bancaria registrada del pensionado, sin necesidad de trámites adicionales. Aun así, la entidad recomendó a los beneficiarios verificar y actualizar sus datos bancarios y personales para evitar inconvenientes.

Colpensiones anuncia cuándo pagará la mesada 13 y confirma quiénes recibirán el giro extra de diciembre

En caso de que algún beneficiario no reciba el giro, la Superintendencia Financiera de Colombia supervisa que no haya demoras o incumplimientos, y los usuarios pueden presentar reclamación sin costo.