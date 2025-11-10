Con el cierre del año, la discusión sobre el salario mínimo 2026 volvió al centro del debate económico. En medio de la falta de acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno, el presidente Gustavo Petro confirmó que el ajuste será definido por decreto presidencial antes de finalizar 2025.

Aunque el valor oficial aún no ha sido publicado, distintas fuentes cercanas al proceso estiman que el nuevo salario mínimo rondará los $ 1,7 millones mensuales, cifra que implicaría un incremento superior al 30% respecto del salario actual.

Aumento del salario mínimo: Petro confirmó que será por decreto

Durante un acto en Bucaramanga, el presidente Petro señaló que “despediremos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo”, dando por hecho que la medida no surgirá de consenso tripartito.

De acuerdo con estimaciones citadas por Infobae, la cifra cercana a $ 1,7 millones proviene de proyecciones basadas en la inflación, la productividad laboral y las declaraciones de Fenalco y otras entidades que participan en la mesa de concertación.

Cómo se calcula el posible aumento del salario mínimo

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que el nuevo valor tiene en cuenta tres variables clave: la inflación proyectada para 2025 (3,5%), el PIB anual y el índice de productividad laboral.

Si la tendencia inflacionaria se mantiene y el Gobierno busca recuperar poder adquisitivo, el aumento podría ubicarse entre el 25% y el 32%, dejando el salario en torno a los $ 1,7 millones.

Por su parte, las centrales obreras insisten en que el ajuste debe superar la inflación real y mejorar los ingresos de los trabajadores de menores recursos. Los gremios empresariales, en cambio, piden cautela para evitar presiones sobre las pymes y el empleo formal.

Qué impacto tendría el nuevo salario mínimo

Un aumento a $ 1,7 millones modificaría automáticamente otros valores asociados al salario mínimo legal vigente (SMMLV), como el auxilio de transporte, las cotizaciones a pensión y salud, y las tarifas de multas o aportes basadas en el ingreso básico.

De concretarse la medida, más de tres millones de trabajadores formales se verían beneficiados directamente, y el impacto en el consumo podría favorecer la reactivación económica en el primer semestre de 2026.