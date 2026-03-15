El más reciente informe meteorológico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió sobre un aumento de la nubosidad y de las lluvias en varias regiones de Colombia durante las últimas horas. De acuerdo con el reporte técnico publicado el 14 de marzo de 2026, se registraron precipitaciones entre moderadas y fuertes acompañadas por tormentas eléctricas en distintos sectores del país, especialmente en zonas de la región Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía. En este contexto, podemos interpetar este fenómeno como una “triple tormenta” eléctrica, una denominación que hace referencia a que los núcleos de mayor actividad se concentraron en tres grandes áreas del territorio nacional: el occidente del Valle del Cauca, el sur y suroccidente del Meta y el centro y occidente de Vaupés. Según el informe técnico diario del IDEAM, las precipitaciones más fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas se presentaron principalmente en varias áreas del país. Entre los sectores más afectados se destacaron: En estos territorios se observaron episodios de lluvias intensas acompañadas por actividad eléctrica, asociados a la presencia de abundante nubosidad que se extendió sobre amplias zonas del sur del país. El reporte meteorológico indica que, además de las zonas donde se presentaron tormentas más fuertes, otras áreas del territorio colombiano registraron lluvias de menor intensidad. Entre los departamentos donde se observaron precipitaciones moderadas o intermitentes se encuentran sectores de: En muchas de estas zonas el cielo permaneció entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, con lluvias dispersas durante diferentes momentos del día. El informe meteorológico también indica que durante las próximas horas se espera abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en diferentes regiones del país. Los mayores acumulados de precipitación podrían registrarse nuevamente en áreas de la región Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, donde se prevén lluvias moderadas a fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas. Entre los departamentos donde se podrían presentar estas condiciones se mencionan sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, Boyacá, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Además, el informe advierte que las lluvias intensas pueden generar crecientes súbitas en ríos o deslizamientos de tierra en zonas de ladera, por lo que las autoridades recomiendan seguir atentos a los reportes meteorológicos y a las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.