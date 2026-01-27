El nuevo día descanso fue dictaminado por el gobierno nacional. (Fuente: Archivo)

Las decisiones sobre el calendario de feriados en Colombia suelen generar expectativa, especialmente cuando coinciden con fechas tradicionales del calendario religioso. En marzo, una conmemoración histórica vuelve a aparecer en el radar de trabajadores, estudiantes y empresas.

El Día de San José suele despertar dudas por la forma en que se aplica el descanso. La clave no está solo en la fecha original, sino en cómo la normativa colombiana ordena su traslado.

Decretan feriado nacional y empieza la semana corta de 2026

Por tratarse de un feriado nacional oficial, todos los trabajadores tienen derecho al descanso, y en caso de que alguna empresa decida requerir labores ese día, debe remunerarse según la normativa laboral colombiana. Además, esta fecha se inserta dentro del calendario de 18 festivos obligatorios que el país celebra durante el año 2026.

Nuevo feriado en Colombia. (Fuente: Archivo)

El Día de San José se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, pero en Colombia rige la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios feriados al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día.

Qué feriados quedan en Colombia

El año 2026 recién comienza y los habitantes podrán disfrutar de los siguientes días de descanso:

Jueves 2 de abril : Jueves Santo (inamovible).

: Jueves Santo (inamovible). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (inamovible).

Viernes Santo (inamovible). Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo (inamovible).

: Día del Trabajo (inamovible). Lunes 18 de mayo : Ascensión de Jesús (trasladado).

: Ascensión de Jesús (trasladado). Lunes 8 de junio: Corpus Christi (traslado).

Corpus Christi (traslado). Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús. (traslado).

Sagrado Corazón de Jesús. (traslado). Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (traslado).

San Pedro y San Pablo (traslado). Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (inamovible).

Día de la Independencia de Colombia (inamovible). Viernes 7 de agosto : Batalla de Boyacá (festivo inamovible).

: Batalla de Boyacá (festivo inamovible). Lunes 17 de agosto : Asunción de la Virgen María (festivo trasladado al lunes por la Ley Emiliani).

: Asunción de la Virgen María (festivo trasladado al lunes por la Ley Emiliani). Lunes 12 de octubre : Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado).

: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado). Lunes 2 de noviembre : Día de Todos los Santos (trasladado).

: Día de Todos los Santos (trasladado). Lunes 16 de noviembre : Independencia de Cartagena (trasladado).

: Independencia de Cartagena (trasladado). Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción (no se traslada).

: Inmaculada Concepción (no se traslada). Viernes 25 de diciembre: Navidad (festivo inamovible).

Qué implica el feriado de San José para trabajadores y servicios

Cuando el Día de San José se traslada al lunes, el impacto se refleja en la actividad laboral y administrativa. Durante esa jornada, entidades públicas, bancos y oficinas estatales suspenden su atención habitual, salvo servicios esenciales.

En el sector privado, la aplicación del feriado depende del tipo de actividad, aunque el descanso es obligatorio y remunerado para los trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. En este contexto, el fin de semana largo se organiza de la siguiente manera:

Sábado y domingo : descanso habitual

Lunes : feriado nacional por el Día de San José

Viernes previo: jornada laboral normal

Los trabajadores registrados podrán gozar de un nuevo día de descanso. (Fuente: Archivo)

Esta normativa busca promover el descanso, el turismo interno y la actividad económica mediante los llamados puentes festivos. El Día de San José forma parte del grupo de feriados que se trasladan por ley.