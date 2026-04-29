Un ofrecimiento inesperado volvió a poner en el centro del debate internacional el futuro de los llamados hipopótamos de Pablo Escobar. Lo que parecía un problema exclusivamente ambiental y sanitario en Colombia terminó conectando al país con una de las familias más ricas de Asia. Detrás de la propuesta aparece Anant Ambani, hijo del empresario Mukesh Ambani, quien manifestó interés en trasladar parte de estos animales a India. La iniciativa surgió en medio de las discusiones sobre el control poblacional de los hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos décadas atrás en Hacienda Nápoles. Aunque la situación no es nueva, el caso volvió a generar repercusión por el tamaño de la oferta y por el lugar al que podrían ser enviados los animales si avanzara un acuerdo formal. Anant Ambani expresó públicamente su intención de recibir cerca de 80 hipopótamos vinculados al fenómeno de expansión animal originado tras la muerte de Pablo Escobar. La propuesta contempla trasladarlos a Vantara, un centro de rescate y conservación animal ubicado en Jamnagar, en el estado de Gujarat, India. Este complejo es impulsado por la familia Ambani y funciona como espacio de rehabilitación y cuidado de múltiples especies. Según información difundida internacionalmente, Vantara alberga miles de animales, incluidos elefantes, felinos, reptiles y aves, dentro de una enorme infraestructura privada dedicada al rescate y conservación. El interés surgió mientras Colombia analiza distintas estrategias para controlar la población de hipopótamos, considerada invasora por las autoridades ambientales debido a su rápida reproducción y efectos sobre ecosistemas locales. El nombre de Vantara tomó relevancia global por su escala. El proyecto cuenta con miles de ejemplares rescatados y una superficie de gran tamaño destinada al cuidado de fauna silvestre. Entre las cifras divulgadas se mencionan cientos de elefantes, grandes felinos, reptiles y herbívoros distribuidos en instalaciones especializadas para atención veterinaria y recuperación. La familia de Mukesh Ambani, principal accionista de Reliance Industries y considerado uno de los empresarios más ricos de Asia, respalda financieramente el proyecto. El futuro de los hipopótamos de Pablo Escobar sigue dependiendo de decisiones oficiales en Colombia. Entre las alternativas evaluadas figuran traslados, esterilización y otras medidas de control poblacional para reducir riesgos ambientales y de seguridad en las zonas afectadas. El proyecto Vantara también quedó bajo revisión judicial en India tras cuestionamientos públicos sobre la adquisición y manejo de fauna silvestre dentro del complejo impulsado por la familia Ambani. A fines de agosto de 2025, la Corte Suprema de India conformó un Equipo Especial de Investigación (SIT) integrado por cuatro miembros y encabezado por el exjuez Jasti Chelameswar para revisar denuncias relacionadas con las operaciones del centro. La investigación analizó documentación, procesos de traslado animal y cumplimiento regulatorio. Según el informe final divulgado en septiembre de 2025, no se encontraron violaciones legales ni faltas éticas en el funcionamiento de Vantara. Este resultado fortaleció la posición pública del proyecto, que desde entonces continuó presentándose como una iniciativa privada enfocada en rescate, rehabilitación y conservación de especies.