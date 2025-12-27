En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este sábado 27 de diciembre

Durante este sábado, 27 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

San Joaquín

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas La Fortuna y Meseta de San Rafael durante las 09:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

Cimitarra

Los cortes serán en Veredas Agua Linda, Auyamera, Guínea y algunos sectores de Brasil, Locación, La India, Zarca y Puerto Arena durante las 08:00 - 16:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Vicente De Chucurí

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Viscaina durante las 08:00 - 16:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Urbanización Buenos Aires sectores de las calles 14,15 y 16 con carreras 56,56A y 57 durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Contratación

Cortes en Algunos sectores de la vereda Guayabal durante las 08:45 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San José De Miranda

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Cucharito, Moralito y Carbonera durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 17:00 - 17:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Onzaga

Cortes del suministro en Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Yariguies, Caguanoque, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal y algunos sectores de Mompa, Vegas y Hato durante las 07:00 - 17:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

Interrupciones en Veredas San Emigdio, San Isidro y Santa Clara durante las 07:00 - 17:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Charalá

Cortes en Casco urbano sectores de las calles 21,22 y 23 con carreras 17,18,19 y 20 durante las 08:00 - 18:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

