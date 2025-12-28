Lo ratificó el Gobierno: los ancianos de 60 años ya no logran renovar la licencia de conducción sin cumplir este requisito esencial.

El Gobierno ha implementado condiciones rigurosas en el proceso de renovación de la licencia de conducción para personas mayores de 65 años. Estas medidas tienen como finalidad asegurar que los conductores con mayor experiencia mantengan las capacidades físicas y mentales requeridas para transitar de manera segura por las vías del país.

La normativa vigente no establece una edad límite para cesar la conducción; sin embargo, estipula que los adultos mayores deben someterse a evaluaciones periódicas más exigentes. Dichas evaluaciones comprenden pruebas médicas, exámenes de coordinación motriz y controles visuales, los cuales se llevan a cabo en centros de reconocimiento autorizados.

Esta disposición del Gobierno forma parte de las regulaciones del Código Nacional de Tránsito, que abarca tanto a peatones como a conductores y que en este contexto tiene como objetivo disminuir la accidentalidad en las carreteras colombianas.

Es un hecho que los mayores de 60 años no renovarán su licencia sin este requisito

Los conductores particulares menores de 60 años están obligados a renovar su licencia cada 10 años. No obstante, a partir de los 65 años, la periodicidad de renovación se modifica: aquellos que se encuentren entre 60 y 80 años deberán realizar el trámite cada cinco años, mientras que los individuos mayores de 80 años están obligados a llevar a cabo el proceso anualmente.

En todos los casos, el requisito fundamental consiste en presentar un certificado médico emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, en el cual se verifique el estado físico, mental y motriz del solicitante. Adicionalmente, se requiere estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Pasos principales para realizar los exámenes

Verificar que el CRC esté habilitado en el listado oficial del Ministerio de Transporte.

Presentar el documento de identidad original y confirmar que los datos estén actualizados en el RUNT.