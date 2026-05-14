El calendario federal de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 feriados destinados a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. Durante estas fechas bancos, oficinas gubernamentales no esenciales, muchas escuelas y negocios del sector privado cesan su atención presencial. En ese marco, si bien varios de ellos ya fueron celebrados e incluso otro tendrá lugar el último lunes de mayo, hasta el momento ninguno cayó viernes, por lo que es común preguntarse cuándo será el próximo conformado por viernes, sábado y domingo. El cronograma oficial 2026 contempla que el primer feriado viernes de 2026 caerá el 19 de junio, momento en el que se celebrará Juneteenth o el Día de la Liberación, que conmemora el fin de la esclavitud en el país. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica. En los feriados federales, tanto bancos como oficinas gubernamentales no esenciales y negocios del sector privado cierran sus puertas al público. En caso de necesitar llevar a cabo operaciones básicas, los ATMs operarán de manera rutinaria, al igual que aplicaciones bancarias y los diversos sitios web de las instituciones financieras. De acuerdo con el cronograma oficial, aún restan