En Colombia, la licencia de conducción es el documento que habilita legalmente a una persona para manejar vehículos en todo el territorio nacional, por lo que su suspensión implica una restricción total para circular. Cuando las autoridades aplican esta medida, el conductor debe entregar el documento y queda inhabilitado de manejar durante el tiempo que establezca la sanción. En el mes de marzo, quienes incurran en determinadas infracciones graves pueden enfrentar no solo la suspensión del permiso, sino también multas económicas importantes. Estas sanciones no son nuevas: corresponden a normas vigentes del Código Nacional de Tránsito que se aplican de forma permanente. Perder la licencia -sea de manera temporal o definitiva- puede afectar la movilidad cotidiana e incluso el trabajo, sobre todo para quienes dependen del vehículo a diario. Por ello, respetar las normas viales y evitar conductas de alto riesgo resulta clave para conservar este documento esencial. Según compartió El Tiempo, entre las conductas más relevantes que pueden derivar en la suspensión se encuentran: Estas medidas buscan prevenir riesgos y garantizar la seguridad vial, por lo que su aplicación depende de la gravedad de la falta y del historial del conductor. La normativa también contempla castigos adicionales cuando un conductor comete varias infracciones en un corto periodo. Si se registran múltiples faltas en seis meses, la licencia puede suspenderse inicialmente por medio año, duplicándose el tiempo ante una nueva reincidencia. Otra situación grave es conducir mientras la licencia ya se encuentra suspendida. Esta conducta puede agravar la falta original y abrir la puerta a sanciones adicionales, como la inmovilización del vehículo, la extensión del periodo de suspensión o incluso la cancelación definitiva del documento. Además de las medidas administrativas, el infractor se expone a multas de alto valor, alcanzando hasta 50 SMMLV, y a posibles procesos judiciales, ya que se considera un desacato a una orden de la autoridad de tránsito. En situaciones más severas, la licencia puede cancelarse de forma permanente. Entre los casos más comunes se incluyen: La cancelación implica la pérdida total del derecho a conducir. No obstante, la ley contempla que, después de un largo periodo, la persona podría solicitar nuevamente una licencia si cumple todos los requisitos exigidos por las autoridades.