El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este sábado que Colombia y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de “supremamente exitosa”. “Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”, manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X. El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012, pero en 2017 el bloque invocó la “cláusula democrática”, es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno, según información recogida por Agencia EFE. El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno. En su mensaje, Petro también destacó que avanza la integración energética con Venezuela y expresó su expectativa de que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos a través de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que permitiría concretar proyectos conjuntos. El mandatario señaló además que se acordó realizar una reunión específica sobre la zona binacional entre ambos países, así como una coordinación militar integral para combatir el narcotráfico en la frontera común, una de las más extensas y conflictivas de la región. Durante el encuentro ministerial en Caracas, ambos gobiernos acordaron convocar a la Comisión Binacional de Buena Vecindad los días 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo. La cita busca impulsar una agenda conjunta en materia de seguridad, comercio, energía e integración regional. Se espera además que Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, definan una nueva fecha para su reunión bilateral, luego de que el encuentro previsto inicialmente fuera cancelado. Según Rodríguez, la comisión permitirá desplegar acciones concretas “para la unión y la integración” entre ambas naciones.