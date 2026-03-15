La campaña presidencial en Colombia comienza a intensificarse y los cruces entre candidatos ya marcan el tono del debate político. En medio de ese escenario, Paloma Valencia lanzó fuertes críticas contra el programa de gobierno de Iván Cepeda, centrando su cuestionamiento en uno de los ejes más discutidos del actual gobierno: la paz total. Las declaraciones de la candidata del Centro Democrático se producen en un momento clave del proceso electoral, cuando las propuestas de los aspirantes empiezan a ser examinadas con mayor detalle. Valencia aseguró que el plan presentado por Cepeda no introduce cambios sustanciales frente a la estrategia de paz que impulsó el gobierno de Gustavo Petro. Aunque el debate gira en torno a varios puntos del programa de gobierno del candidato de izquierda, la dirigente política puso el foco en la política de paz total, a la que calificó como uno de los mayores fracasos recientes en materia de políticas públicas en el país. Durante su intervención pública, Paloma Valencia señaló que el programa de gobierno presentado por Iván Cepeda mantiene prácticamente la misma lógica de la política de paz total que ha promovido el actual gobierno. Según la candidata presidencial, el documento programático del dirigente de izquierda “no introduce cambios sustantivos” respecto a esa estrategia y continúa apostando por negociaciones simultáneas con distintos actores armados. Valencia sostuvo que uno de los principales problemas de ese enfoque es la ausencia de una estrategia militar sólida que permita garantizar la seguridad en distintas regiones del país. Desde su perspectiva, el planteamiento podría repetir errores que, según afirma, ya se evidenciaron durante la implementación de la política de paz del gobierno Petro. La dirigente del Centro Democrático también cuestionó lo que considera una estructura jurídica débil dentro de las propuestas relacionadas con la paz total. En su análisis, ese tipo de arquitectura legal podría generar dificultades para implementar acuerdos sostenibles en el tiempo. Otro de los puntos criticados por Paloma Valencia en el programa de Iván Cepeda tiene que ver con la propuesta de impulsar una reforma agraria integral, que el candidato plantea como parte de la solución a las causas sociales de la violencia. De acuerdo con Valencia, una iniciativa de ese alcance podría generar incertidumbre sobre la propiedad de la tierra rural en el mediano plazo, especialmente si no se establecen reglas claras para su implementación. La candidata también afirmó que una reforma de ese tipo podría dificultar el proceso de industrialización del agro, al que considera fundamental para transformar la economía rural del país y mejorar la productividad del sector agrícola. Finalmente, Valencia cuestionó que el programa de Cepeda plantee una ampliación del Estado social de derecho en zonas con presencia de grupos armados sin que, según su visión, se hayan definido previamente condiciones mínimas para garantizar el Estado de derecho en esos territorios.