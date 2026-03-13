Colombia consolida su liderazgo en turismo rural sostenible tras la elección de cuatro de sus pueblos en el programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo. Se trata de Jardín, Filandia, Zapatoca y Choachí, municipios que fueron reconocidos en distintas ediciones desde 2022 por su modelo de desarrollo turístico responsable, su identidad cultural y la protección de sus paisajes. El reconocimiento internacional destaca destinos rurales que conservan sus tradiciones, promueven la economía local y ofrecen experiencias auténticas, lejos del turismo masivo. Colombia ya suma varios galardones en esta iniciativa que, desde 2021, exalta a los pueblos más sostenibles y bellos del mundo. Los cuatro municipios que hoy hacen parte de la red global de Best Tourism Villages son: Cada uno fue evaluado por criterios como sostenibilidad ambiental, preservación cultural, infraestructura, seguridad, gobernanza y participación comunitaria. Ubicado a unas tres horas y media de Medellín, Jardín es conocido como “el más bello de Antioquia”. Su parque principal amplio y vibrante, la arquitectura colonial perfectamente conservada y los balcones llenos de flores lo convierten en una postal viva. Más allá del casco urbano, este destino cafetero ofrece rutas de senderismo, cascadas escondidas, fincas tradicionales donde se cultiva café y experiencias alrededor de la trucha. Es un municipio donde la cultura paisa se siente en cada esquina y donde el turismo se integra con la vida cotidiana de sus habitantes. En pleno corazón del Paisaje Cultural Cafetero, Filandia se levanta sobre una colina que permite vistas panorámicas de montañas verdes y cafetales interminables. Su plaza principal colorida, los tradicionales jeeps Willys y la arquitectura típica quindiana le dan una identidad única. Uno de sus mayores atractivos es el mirador Colina Iluminada, una estructura en madera que permite observar el paisaje en 360 grados. Filandia combina naturaleza, cultura cafetera y emprendimiento local, lo que la convirtió en referente internacional de turismo sostenible. Conocido como “el pueblo con clima de seda” por su temperatura promedio cercana a los 20 grados, Zapatoca ofrece tranquilidad, calles amplias y fachadas coloniales y republicanas adornadas con flores. El municipio se destaca por su riqueza cultural y artística, con festivales como el Internacional de Danza, el de Coros y el Festival de Campanas. Además, su entorno natural permite caminatas ecológicas y experiencias rurales que conectan al visitante con la identidad santandereana. La armonía entre arquitectura, cultura y sostenibilidad fue clave para su reconocimiento internacional. A solo una hora de Bogotá, Choachí se ha convertido en uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana. Allí se encuentra el Parque Aventura La Chorrera, hogar de la cascada más alta de Colombia con 590 metros de altura. También ofrece aguas termales con propiedades relajantes y el acceso al Páramo del Verjón, donde se realizan caminatas ecológicas con vistas privilegiadas de la Laguna de Teusacá. Su combinación de ecoturismo, bienestar y cercanía con la capital lo posicionó como uno de los mejores pueblos turísticos del planeta. El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo busca promover el desarrollo rural a través del turismo responsable. Los pueblos seleccionados ingresan a una red internacional que actualmente reúne destinos de decenas de países que comparten buenas prácticas en sostenibilidad, protección ambiental y fortalecimiento cultural.