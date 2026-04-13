La panadería tradicional Don Jacobo, que ha operado en Colombia durante aproximadamente 40 años, ha comenzado su proceso de cierre definitivo tras la orden de la Superintendencia de Sociedades de proceder con su liquidación judicial simplificada. Esta empresa, especializada en el sector de la pastelería y productos de panificación, no pudo mantener su funcionamiento debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en un proceso anterior de reorganización. En el transcurso de la evaluación administrativa y financiera, se concluyó que la empresa no poseía la capacidad económica necesaria para seguir operando ni para cumplir con sus obligaciones hacia los acreedores, lo que llevó a la inevitable decisión de cerrar sus puertas. La empresa ya se encontraba bajo supervisión y, tras revisar su situación económica, se estableció que el acuerdo alcanzado con los acreedores no podía cumplirse, lo que cerró cualquier posibilidad de continuidad. De acuerdo con la información publicada por Portafolio, el trámite de liquidación se activó a partir de una solicitud presentada por el representante legal de la compañía, con autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. En el análisis del caso, la Superintendencia concluyó que no existían alternativas reales de recuperación que permitieran mantener la actividad comercial. La liquidación judicial simplificada es un mecanismo legal que permite el cierre ordenado de sociedades que han dejado de ser viables. La Superintendencia de Sociedades ha indicado que este proceso tiene como objetivo proteger los derechos de los acreedores y otros involucrados, así como garantizar una administración técnica de los activos y preservar el orden crediticio. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que estos procedimientos están diseñados para asegurar cierres responsables y transparentes. En declaraciones citadas por Portafolio, afirmó que esta medida permite finalizar las operaciones de empresas que ya no pueden sostenerse, evitando así impactos económicos y legales más severos. Con esta decisión, Don Jacobo se une a la lista de compañías históricas que, a pesar de su trayectoria, no lograron adaptarse a las condiciones financieras actuales, marcando así el final de una era para uno de los nombres más reconocidos en el sector panadero del país.