El Gobierno colombiano cuenta con una fase de control fiscal que incluye el embargo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de aquellos ciudadanos que figuren en el listado actualizado de deudores morosos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta estrategia, que se lleva a cabo en colaboración con bancos y cooperativas financieras, permite la suspensión inmediata de productos financieros una vez que se confirme la inclusión del contribuyente en la base de datos oficial de incumplidos. La medida tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la evasión y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el territorio nacional. De acuerdo con la DIAN, el proceso de embargo y suspensión se llevará a cabo de manera escalonada y bajo la supervisión directa de las autoridades tributarias. La prioridad estará en los contribuyentes que no respondieron a los llamados previos para regularizar su situación fiscal o que mantienen deudas activas que superan los montos establecidos por la entidad. Las medidas incluyen: La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago desde hace más de seis meses. Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro. Además, se agregaron contribuyentes que omitieron la presentación de declaraciones pese a las notificaciones oficiales enviadas durante el año. Entre los perfiles más afectados se encuentran: Para determinar si una persona figura en la lista de morosos, se pueden considerar las siguientes acciones: En caso de que el contribuyente no proporcione una respuesta, el siguiente procedimiento será el embargo inmediato de los fondos que se encuentren en las cuentas declaradas. El Gobierno ha comunicado que su objetivo primordial es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. La entidad ha señalado que la evasión fiscal provoca pérdidas significativas que impactan negativamente la inversión pública y los programas sociales del Estado. La suspensión de productos financieros es parte de un plan integral de la DIAN destinado a depurar el sistema y asegurar la transparencia en las operaciones económicas. Las principales causas que justifican los embargos son: En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan: El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la **responsabilidad fiscal** y garantizar que los **recursos públicos** se recauden de manera justa y eficiente. Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una **revisión administrativa** del proceso o gestionar un **acuerdo de pago** para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.