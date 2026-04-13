Brasil se establece como la principal potencia militar y el país más poderoso de la región en el contexto geopolítico de América Latina. Su ejército no solo es el más grande en número de efectivos, sino que también se distingue por ser el mejor financiado, con un presupuesto que supera al de los países vecinos. Además, ha conseguido avances en tecnología de defensa que le permiten ser considerado en el ámbito de las potencias mundiales. Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo posiciona como la fuerza más grande de la región. Este nivel de inversión asegura la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación. A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, cifra que lo coloca muy por encima de sus pares latinoamericanos. Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial difícil de igualar en América Latina. Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones. Esta apuesta por la autosuficiencia refuerza su posición como potencia militar en ascenso. Uno de los pilares de su poder militar es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales. El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina. Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y mantiene influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa. El ranking de Global Firepower 2024 ubica a Brasil en el puesto 12 a nivel global, por encima de países como Irán, Israel o Ucrania. Este logro no responde únicamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia acumulada en operaciones internacionales. Con estas credenciales, Brasil no solo se mantiene como la potencia militar indiscutida de América Latina, sino que también se convierte en un actor que desafía a las grandes potencias mundiales en el terreno de la defensa y la seguridad. El país combina tres factores que lo distinguen en América Latina: tamaño de su ejército, inversión sostenida y desarrollo tecnológico propio. Esta tríada le permite proyectar poder más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación.