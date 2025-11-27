Los oficiales María Mora y Pablo Masmela fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo en el Cantón Norte.

En la noche del miércoles, el hallazgo de dos oficiales del Ejército Nacional sin vida dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá, sacudió a la institución y activó un fuerte operativo de seguridad. El caso fue reportado hacia las 8:30 p. m., cuando personal de guardia escuchó varias detonaciones en el parqueadero principal.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que las víctimas eran la teniente María Mora, piloto adscrita a Aviación del Ejército, y el capitán Pablo Masmela, quien adelantaba un curso de ascenso a mayor. Según versiones preliminares divulgadas por medios nacionales, ambos habían mantenido una relación previa y existían antecedentes de discusiones recientes. La Sijín y Medicina Legal asumieron el levantamiento de los cuerpos.

El Ejército colombiano, por su parte, emitió un comunicado en el que calificó el caso como “en investigación” y aseguró que dispondrá de todos los recursos institucionales para esclarecer lo ocurrido. La institución también destacó que los hechos se registraron dentro de una de las instalaciones militares más importantes y de alta seguridad del país.

Tragedia en Bogotá: la versión preliminar de los hechos en Cantón Norte

En la noche del miércoles 26 de noviembre, varias unidades dentro del Cantón Norte reportaron haber escuchado múltiples disparos. Según versiones preliminares recogidas por El Universal , el capitán Pablo Masmela habría atacado con arma de fuego a la teniente María Mora dentro de un vehículo particular estacionado en la carrera Séptima con calle 106, en medio de una discusión por una presunta infidelidad. Después del ataque, el oficial se habría quitado la vida .

Las autoridades encontraron a dos oficiales muertos en el Cantón Norte. X @PasaenBogota

Cuando el personal de servicio llegó al lugar, encontró el automóvil gris cerrado y con los dos oficiales sin signos vitales. Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras internas y testimonios de quienes se encontraban cerca del parqueadero minutos antes de la tragedia, con el fin de establecer la secuencia exacta de los hechos.

Las dos líneas de investigación: qué revisan las autoridades

El Ejército confirmó que la Policía Nacional asumió los actos urgentes, mientras la Justicia Penal Militar abrió una investigación paralela. De acuerdo con la información divulgada por portales locales, una de las hipótesis más fuertes apunta a un conflicto personal entre los oficiales y un posible caso de infidelidad. Sin embargo, ningún escenario será oficial hasta conocer los dictámenes de Medicina Legal sobre trayectorias balísticas y tiempos aproximados de muerte.

En paralelo, expertos consultados por ese medio señalan la necesidad de evaluar los controles de ingreso de armas personales y los mecanismos de acompañamiento psicosocial para uniformados que enfrentan rupturas sentimentales, cargas laborales o antecedentes de violencia interpersonal.

Qué sigue en el caso y medidas dentro de la institución

El Ejército informó, a través de un comunicado, que el suceso “al parecer en medio de un incidente de carácter personal” enluta a la institución. También confirmó que activó los protocolos de apoyo para las familias de los dos oficiales y que reforzará los estándares de supervisión interna dentro de la guarnición.

El Ejército Nacional de Colombia emitió un comunicado tras los hechos. Captura X @Col_Ejercito

Los equipos especializados continuarán con la inspección de la escena, el análisis de residuos de disparo y la revisión de comunicaciones previas entre la teniente Mora y el capitán Masmela. Las conclusiones finales dependerán del informe conjunto entre la Policía y la Justicia Penal Militar, que determinará si el caso corresponde a un homicidio seguido de suicidio o si surge evidencia que modifique esa hipótesis.