La Alcaldía de Medellín avanza en la construcción de una nueva cárcel para sindicados en el occidente de la ciudad. El proyecto contempla tecnología de última generación y un modelo de operación distinto al tradicional. La administración distrital confirmó que la megaobra carcelaria que se levanta en el corregimiento San Cristóbal ya inició su fase estructural y busca convertirse en un modelo único en Colombia para enfrentar el hacinamiento y el crimen organizado desde los centros de reclusión. La nueva cárcel para sindicados en Medellín tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad y operará bajo un esquema de asociación público-privada por 675.000 millones de pesos. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el proyecto garantizará “orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos”, con cero hacinamiento y vigilancia tecnológica permanente. La infraestructura contará con seis pabellones principales, cada uno con capacidad para 250 sindicados, además de un pabellón especial destinado a adultos mayores y personas con alguna condición de discapacidad. Según la Alcaldía, la cárcel albergará exclusivamente personas sindicadas, es decir, ciudadanos que aún no han sido condenados dentro de su proceso penal. El mandatario fue enfático: serán 1.339 cupos “ni uno más”, con el fin de evitar el colapso que hoy padecen estaciones de Policía y centros de detención transitoria en Medellín. La entrega está proyectada para finales de 2027. El proyecto se construye en el corregimiento San Cristóbal, en el occidente de Medellín. Actualmente registra un avance del 9 %, con trabajos en excavación de plataformas, muros de contención, pilas estructurales, obras hidráulicas y vías de acceso. La inversión asciende a 675.000 millones de pesos, bajo un modelo de asociación público-privada. Esto significa que el privado asume la inversión inicial y el Distrito pagará cuotas anuales entre 2027 y 2038, con valores que oscilarán entre 56.000 y 60.000 millones de pesos, ajustados cada año. Desde la administración local destacan que este esquema evita un impacto inmediato en las finanzas públicas. El panorama actual es crítico. Las cifras oficiales indican que el hacinamiento en estaciones de Policía supera el 120 %. Hay casos alarmantes: estaciones diseñadas para 20 o 30 personas hoy albergan más de 100 detenidos. Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también limita la capacidad operativa de la Policía, cuyos uniformados deben custodiar sindicados en vez de estar en labores de seguridad en las calles. Con la entrada en funcionamiento de la nueva cárcel, la custodia pasará a un modelo distinto al tradicional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), bajo supervisión y reglamentación de la Superintendencia de Vigilancia. Más allá del concreto y el acero, el proyecto contempla: