Confirman la obra más esperada en Cundinamarca: este municipio recibirá el transporte que esperaba hace años.

Durante años, la ampliación de soluciones estructurales de transporte para Soacha fue vista como una promesa difícil de concretar. Hoy, ese escenario cambió tras el anuncio del alcalde Julián Sánchez, quien confirmó que el municipio será el punto de partida de la Línea 3 del Metro de Bogotá, un proyecto largamente esperado por miles de habitantes que a diario enfrentan congestión y tiempos excesivos de desplazamiento.

El anuncio se da luego de gestiones adelantadas ante la Región Metropolitana y el Gobierno Nacional, lo que permitió que Soacha quedara incluido de forma prioritaria en los planes de expansión del sistema férreo. El avance más relevante es la firma del contrato para los estudios y diseños, paso clave para convertir la iniciativa en una obra concreta.

Soacha, punto de partida del Metro Línea 3

La decisión de iniciar la Línea 3 en Soacha representa un cambio histórico en la planeación del Metro de Bogotá, tradicionalmente concentrado dentro del perímetro de la capital. Con esta definición, el municipio pasa de ser un receptor de tráfico a convertirse en un nodo estratégico del sistema.

La obra permitirá mejorar el tránsito en Soacha y convertirla en un nodo central (Fuente: archivo).

El alcalde explicó que el proyecto ya entró en fase técnica, lo que implica trabajos de campo, levantamientos y diseños por parte de equipos especializados, incluidos expertos internacionales que ya participan en otras líneas del Metro. La expectativa institucional es que la financiación quede asegurada durante el actual periodo de gobierno nacional.

Un paquete de obras para mejorar la movilidad local

La llegada del Metro no será una intervención aislada. El plan anunciado incluye varias obras complementarias que buscan mejorar la conectividad interna y externa de Soacha. Entre ellas está el cable aéreo Cazucable, cuyos estudios y diseños ya están listos con respaldo presupuestal departamental.

A esto se suma el avance de las fases 2 y 3 de TransMilenio en Soacha, con la proyección de que los carriles exclusivos entren en operación en 2026. También se contempla una nueva conexión vial entre la Avenida Ciudad de Cali y Ciudad Verde, diseñada para aliviar la presión sobre la Autopista Sur.

Obras en marcha y llamados a la ciudadanía

Las intervenciones actuales implican afectaciones temporales. La administración local reconoció que las obras de TransMilenio seguirán generando congestión durante la temporada de fin de año, especialmente en los planes de salida y retorno hacia Bogotá.

Ante este panorama, se recomendó el uso de corredores alternos como Mondoñedo y la Avenida Canoas. Mientras tanto, el municipio avanza en su transformación para dejar atrás el modelo de ciudad dormitorio y consolidarse como un territorio con infraestructura de transporte integrada y de alcance metropolitano.