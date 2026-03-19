Desde 2026, el sistema educativo público en Colombia sumará una materia obligatoria inédita, como parte de una estrategia orientada a modernizar los contenidos escolares y fortalecer la formación internacional de los estudiantes. Esta decisión surge de un acuerdo institucional entre el Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut, que busca expandir la enseñanza de idiomas. La medida quedó formalizada mediante un Memorando de Entendimiento enfocado en incorporar el alemán dentro de la oferta académica en colegios oficiales. Con la implementación de esta materia, el Gobierno busca preparar a los estudiantes para un entorno cada vez más globalizado, incorporando herramientas lingüísticas que hoy son valoradas en ámbitos académicos y laborales. Según lo informado por el Ministerio de Educación, la nueva asignatura estará enfocada en el aprendizaje del alemán, con contenidos alineados a estándares internacionales de enseñanza de lenguas y con apoyo institucional del Goethe-Institut. El carácter obligatorio de la materia responde a la intención de garantizar el acceso equitativo a esta formación, independientemente de la región o el contexto socioeconómico de los estudiantes. Desde la cartera educativa explicaron que el aprendizaje del alemán permitirá a los alumnos: Además, el acuerdo contempla instancias de formación docente y cooperación educativa, con el fin de asegurar una implementación progresiva y sostenida de la materia en las instituciones públicas del país.