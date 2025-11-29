Las instituciones ya fueron notificadas para ajustar actividades, entregas de boletines y procesos de cierre escolar (Fuente: Shutterstock).

El Ministerio de Educación Nacional dejó en firme que el último día de clases para los colegios oficiales del calendario A será el viernes 28 de noviembre de 2025, una decisión que concentra el fin del año académico en una fecha única para todos los departamentos.

Con este ajuste, los estudiantes tendrán un descanso de ocho semanas, uno de los más largos de los últimos años, lo que obliga a las instituciones a reorganizar cronogramas de cierre, clausuras y entrega de informes finales.

Según la cartera educativa, esta medida busca garantizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por ley, incluso en regiones que enfrentaron interrupciones parciales por clima, mantenimiento o actividades pedagógicas especiales a lo largo del año.

¿Por qué el calendario escolar 2025 adelanta el último día de clases?

El Gobierno explicó que el cierre académico unificado responde a tres razones clave:

Garantizar la continuidad del calendario nacional sin afectar los periodos de descanso.

Facilitar los procesos administrativos de finalización, incluidos boletines, planeación docente y matrículas .

Ajustar tiempos pedagógicos en departamentos que debieron recuperar jornadas durante el año.

Las secretarías de educación tendrán la posibilidad de realizar ajustes menores siempre y cuando mantengan las 40 semanas de trabajo académico.

(Imagen: Archivo). Fuente: Shutterstock

¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares de fin de año en 2025?

Con el cierre definido para el 28 de noviembre, las vacaciones de fin de año para colegios calendario A empezarán oficialmente el sábado 29 de noviembre.

El regreso a clases se proyecta para finales de enero de 2026, completando un periodo de descanso cercano a ocho semanas continuas.

Este receso ampliado ha sido bien recibido por parte de varios rectores, quienes aseguran que permitirá un cierre menos atropellado y una mejor planeación de matrículas, infraestructura y organización de docentes.

¿Cómo queda el calendario escolar 2025 en Colombia?

El calendario definido por el Ministerio de Educación para instituciones calendario A queda así:

Semana Santa: del 14 al 18 de abril.

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio.

Semana de receso escolar: del 6 al 10 de octubre.

Fin de clases: 29 de noviembre.

Vacaciones de fin de año: a partir del 29 de noviembre.

Cada secretaría departamental podrá ajustar detalles según su realidad local, pero sin modificar las semanas obligatorias ni el cierre nacional fijado.

¿Los colegios privados también paran clases desde este 29 de noviembre?

La mayoría de los colegios privados del calendario A adoptará la misma fecha, aunque algunos podrán extender actividades internas —como clausuras o nivelaciones— durante la primera semana de diciembre, sin estudiantes en jornada regular.

En el caso de los colegios calendario B, su cronograma permanece independiente: finalizarán su año escolar a mitad de 2026, como está establecido en su programación anual.