Fin de la deportación masiva: estos inmigrantes tendrán inmunidad en EE.UU y no podrán ser expulsados. (Imagen: archivo)

Nueve horas de terror en el Cauca: ataques de una disidencia de las Farc dejaron varios heridos y destrozos en Buenos Aires

La deportación masiva de inmigrantes, especialmente de latinoamericanos, ha aumentado considerablemente en los últimos meses en Estados Unidos, a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia. En este contexto, surge la pregunta sobre cuáles extranjeros gozan de inmunidad y no serán expulsados por el mandatario republicano.

Los deportados provienen de diversas regiones del mundo, incluyendo Asia, Oceanía y África, entre otros. Desde enero, los inmigrantes han enfrentado un incremento en las deportaciones, coincidiendo con la intensificación de las redadas en los estados más relevantes por parte de Donald Trump.

A pesar de que cada estado tiene la facultad de decidir si sigue la directiva de Donald Trump, la mayoría ha colaborado con el gobierno federal para identificar y detener a inmigrantes que residen en el país sin la debida documentación. Muchos de estos individuos han dejado de ser parte de programas de protección.

Adiós a la deportación: inmigrantes con inmunidad en Estados Unidos

Los programas de protección para inmigrantes no pueden ser eliminados por parte del Gobierno de Estados Unidos, aunque sí pueden ser limitados para ciertos países: el presidente prohibió este tipo de programas para países como Venezuela debido a conflictos diplomáticos.

Los inmigrantes que cuentan con inmunidad total y no pueden ser deportados a día de hoy por el Gobierno de Donald Trump son aquellos que poseen una Green Card, el documento que les permite trabajar y establecerse en una ciudad de Estados Unidos, o aquellos que forman parte de programas de protección para inmigrantes.

Fin de la deportación masiva: estos inmigrantes tendrán inmunidad en EE.UU y no podrán ser expulsados. Fuente: archivo.

Los dos programas de protección de inmigrantes más destacados en Estados Unidos son el Estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque existen excepciones.

Programas de protección para inmigrantes: cómo unirse y en qué consisten

Estos programas de protección de inmigrantes están destinados a individuos extranjeros que ingresan a Estados Unidos en circunstancias específicas: desde personas víctimas de trata hasta aquellos que provienen de naciones en guerra civil o en conflicto bélico.

Para ser elegible para este tipo de programas, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

DACA

Haber llegado a EE.UU. antes de cumplir 16 años .

Haber residido en EE.UU. de manera continua desde el 15 de junio de 2007.

No haber tenido un estatus migratorio legal el 15 de junio de 2012 .

Estar estudiando, haberse graduado de la secundaria o tener un GED , o haber servido honorablemente en las Fuerzas Armadas.

No haber sido condenado por delitos graves, ciertos delitos menores ni representar una amenaza para la seguridad pública.

Fin de la deportación masiva: estos inmigrantes tendrán inmunidad en EE.UU y no podrán ser expulsados. Fuente: archivo

TPS