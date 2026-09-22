Bogotá prohíbe usar celulares en los colegios durante los recreos: la medida rige desde septiembre. Fuente: Shutterstock

Bogotá estableció nuevas reglas para el uso de celulares y dispositivos con pantalla en los colegios. La medida fue presentada el 7 de septiembre de 2026 por la Alcaldía y la Secretaría de Educación del Distrito.

La resolución, denominada “(Re)conectarnos para aprender”, alcanza a las instituciones oficiales y privadas que ofrecen educación inicial, básica y media. La norma establece que los teléfonos deben permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista durante toda la jornada escolar.

La restricción también se aplica durante los recreos, los descansos y los momentos de alimentación. El objetivo es proteger los espacios de aprendizaje, convivencia y descanso de los estudiantes.

¿Qué dice la norma sobre los celulares en los colegios?

La regla general indica que los estudiantes no pueden usar el celular durante la jornada escolar. Esto incluye las clases, los recreos y otros momentos de permanencia dentro del colegio.

Los dispositivos deberán permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista de los estudiantes. La medida también contempla reglas para docentes, directivos y personal administrativo, aunque podrán utilizar el teléfono cuando exista una finalidad institucional o pedagógica previamente definida.

La resolución establece algunas excepciones. Los celulares podrán utilizarse cuando sean necesarios por razones de salud, educación inclusiva, accesibilidad, ajustes razonables o atención de emergencias.

También se permite el uso pedagógico desde octavo grado. Para ello, la actividad debe estar planeada por el docente, tener un objetivo de aprendizaje y contar con orientación y supervisión durante su desarrollo.

Ningún estudiante estará obligado a tener o llevar un celular para participar en una actividad académica. Los colegios deberán ofrecer alternativas para quienes no tengan un dispositivo propio.

Bogotá estableció nuevas reglas para el uso de celulares y dispositivos con pantalla en los colegios. @ M PHOTO

¿La prohibición rige desde septiembre en todos los colegios?

La resolución comenzó a regir con su presentación en septiembre y establece el marco general para los colegios de Bogotá. Sin embargo, cada institución tendrá un plazo de seis meses para actualizar su Manual de Convivencia o Pacto de Corresponsabilidad.

Durante ese proceso, los colegios deberán definir cómo se aplicará la medida según sus características y su comunidad educativa. También tendrán que establecer procedimientos pedagógicos y restaurativos para garantizar el cumplimiento de las reglas.

La aplicación debe realizarse de manera participativa. En ese proceso podrán intervenir estudiantes, familias, docentes y directivos. La Secretaría de Educación acompañará a las instituciones con orientaciones y herramientas específicas.

La norma alcanza a los colegios públicos y privados de educación inicial, básica y media. Por lo tanto, no se limita a las instituciones administradas directamente por el Distrito.

La política fue construida después de un proceso de participación en el que intervinieron más de 98.000 personas de la comunidad educativa. La Secretaría de Educación informó que el uso de celulares durante las clases y los descansos fue uno de los temas centrales de las consultas.

¿Qué límites tendrán las otras pantallas?

La resolución también fija límites para el uso pedagógico de tabletas, computadores, televisores y otros dispositivos con pantalla. Las reglas cambian según el nivel educativo y la edad de los estudiantes.

En el ciclo 1 y prejardín se priorizan el juego, el movimiento, la exploración y la expresión artística, sin uso de pantallas. En jardín y transición se establecen límites de exposición continua y acumulada durante la jornada.

En básica primaria, el uso pedagógico podrá alcanzar una hora acumulada. Para sexto y séptimo se fija un máximo de dos horas acumuladas. En octavo, noveno, décimo y undécimo no se establece un límite general de tiempo, siempre que el uso responda al proyecto educativo y tenga un propósito pedagógico.

Las clases de Tecnología e Informática quedan exceptuadas de estos límites. Además, el Consejo Académico podrá autorizar un tiempo mayor cuando exista una necesidad pedagógica específica y debidamente justificada.

La Secretaría de Educación realizará una evaluación después del primer año de implementación. Ese seguimiento permitirá analizar los resultados y definir indicadores sobre atención, aprendizaje, convivencia y uso responsable de la tecnología.