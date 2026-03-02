Los conductores en Colombia reciben un nuevo alivio en medio de ajustes económicos y recientes anuncios tributarios. El Gobierno confirmó otra disminución en el precio de la gasolina en Colombia, medida que impactará directamente el bolsillo de quienes dependen de sus vehículos para trabajar o movilizarse. Desde comienzos de 2026 se anunció un plan de reducción gradual del combustible, con un primer recorte aplicado en febrero. Ahora, a partir del 1 de marzo, se concreta un nuevo ajuste de $500 por galón, completando una rebaja acumulada de $1000 en menos de 30 días. El Ministerio de Hacienda informó: “Desde 1 marzo, el precio de la gasolina vuelve a bajar: $500 menos por galón, una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país”. Con esta decisión, el valor promedio del galón quedará alrededor de los $15.500 en varias regiones, aunque persisten diferencias entre ciudades. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el ajuste será uniforme en todo el territorio nacional, mientras que el diésel no tendrá modificaciones. La entidad sostuvo que se trata de la segunda reducción seguida en el año. Desde la cartera señalaron: “Esta medida es resultado de una política seria, responsable y técnicamente fundamentada, que corrigió los desbalances del sistema y permitió recuperar su funcionamiento adecuado”. El ministro Edwin Palma añadió que entre febrero y marzo se logró una disminución acumulada de $1000 por galón, resaltando el impacto directo en los hogares. Aunque la reducción es general, el precio final varía según la región y genera contrastes importantes. El Gobierno explicó que la disminución acumulada responde al avance en el saneamiento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que durante años sostuvo el valor interno del combustible. Con esta nueva baja, el ajuste en la rebaja de la gasolina ya se siente en las estaciones de servicio del país.