El certificado electoral será clave para reclamar descansos remunerados y otros incentivos.

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Tras la jornada electoral presidencial realizada el pasado 31 de mayo de 2026, los trabajadores de Colombia que ejercieron su derecho al voto pueden comenzar a solicitar beneficios laborales contemplados en la legislación nacional. Dependiendo de cada caso, algunos ciudadanos podrán reclamar hasta dos días de descanso remunerado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y presenten el documento que acredita su participación en las urnas.

La medida aplica tanto para empleados del sector público como para trabajadores de empresas privadas y forma parte de una serie de incentivos creados para fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos del país.

¿Cuántos días libres pueden reclamar los trabajadores después de las elecciones de 2026?

La legislación colombiana reconoce diferentes beneficios para quienes participaron en la jornada electoral. El más conocido es el medio día de descanso compensatorio remunerado que reciben los ciudadanos que votaron.

Sin embargo, algunas personas pueden acumular beneficios adicionales. Es el caso de quienes fueron designados como jurados de votación y, además, ejercieron su derecho al sufragio.

En esos casos, el trabajador tiene derecho a:

Medio día libre remunerado por votar.

Un día completo de descanso compensatorio por desempeñarse como jurado de votación.

De esta manera, el beneficio total puede llegar a un día y medio de descanso. Si se suman otras jornadas compensatorias pendientes derivadas de distintos procesos electorales o situaciones específicas reguladas por la ley, algunos trabajadores podrían alcanzar hasta dos días de descanso remunerado.

Elecciones 2026: los empleados públicos y privados ya pueden exigir hasta dos días libres por votar. Representación con IA

¿Cómo reclamar el medio día libre por votar en Colombia?

Para acceder al beneficio, el trabajador debe presentar el certificado electoral original expedido durante la jornada de votación.

Este documento es la única prueba válida para demostrar que el ciudadano participó en las elecciones y, por lo tanto, tiene derecho al descanso compensatorio.

Una vez presentado el certificado, el empleado debe acordar con su empleador la fecha en la que disfrutará del beneficio, respetando las necesidades operativas de la entidad o empresa.

¿Cuál es el plazo para solicitar el descanso compensatorio por votar?

Los colombianos cuentan con un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde la fecha de la elección para hacer efectivo el medio día libre remunerado.

Esto significa que quienes votaron el 31 de mayo de 2026 deben coordinar con su empleador el disfrute del beneficio dentro del período establecido por la ley.

Las autoridades han insistido en que no se trata de un descanso automático, sino de un derecho que debe ser solicitado por el trabajador y concertado con la empresa.

¿Qué beneficios reciben los jurados de votación en las elecciones de 2026?

Los ciudadanos que prestaron servicio como jurados de votación cuentan con un beneficio especial.

La normativa colombiana les reconoce un día completo de descanso compensatorio remunerado por haber participado en la organización y desarrollo de la jornada electoral.

Si además votaron, pueden sumar el medio día adicional correspondiente al certificado electoral.

Por esta razón, los jurados son uno de los grupos que reciben mayores incentivos laborales después de cada elección.

¿Qué otros beneficios entrega el certificado electoral en Colombia?

Además de los descansos laborales, el certificado electoral otorga ventajas en distintos trámites y procesos estatales.

Entre los principales beneficios se encuentran: