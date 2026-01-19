El Gobierno confirmó una reducción de $300 en el precio del galón de gasolina a partir del 1 de febrero. (Fuente: Archivo)

El precio de la gasolina en Colombia registrará una reducción de $300 por galón a partir del 1 de febrero, luego de que el Gobierno nacional diera por saldada la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La decisión fue confirmada por fuentes cercanas al Ejecutivo y marca un giro tras varios años de incrementos sostenidos en el valor del combustible.

La medida se da en un contexto de precios internacionales del petróleo que se ubican por encima de los valores que actualmente se pagan en el mercado interno, lo que permitió aplicar el ajuste sin generar una nueva presión fiscal sobre las finanzas públicas.

Por qué baja el precio de la gasolina en Colombia

La reducción del precio de la gasolina responde principalmente al saneamiento financiero del FEPC, fondo que durante años absorbió el costo del subsidio a los combustibles. Tras cubrir la deuda acumulada, el Gobierno quedó en condiciones de trasladar parte del alivio fiscal al precio final que pagan los consumidores.

Según la información conocida, la corrección se apoya en la diferencia entre los precios internacionales del combustible y el valor vigente en el país, lo que habilitó la baja sin comprometer la sostenibilidad del fondo.

El anuncio oficial del Ministerio de Minas y Energía

La decisión se conoce luego de que el Ministerio de Minas y Energía anticipara que desde febrero habría una reducción en el precio del galón de gasolina. Finalmente, el recorte se concretó en $300, confirmando las proyecciones oficiales que apuntaban a una moderación del precio tras el cierre del proceso de ajuste fiscal.

El anuncio llega en un momento clave, luego de un extenso período de incrementos que impactaron de lleno en el costo de vida y en los gastos de transporte.

El ajuste en la gasolina no implicará cambios en el precio del diésel, que se mantendrá estable en todo el país.

Cómo evolucionó el precio de la gasolina entre 2022 y 2025

Entre 2022 y 2025, el precio de la gasolina en Colombia pasó de valores cercanos a los $9.000 por galón a superar los $16.500, como parte del proceso de desmonte del subsidio y del reordenamiento financiero del FEPC.

Este aumento sostenido fue una de las medidas más relevantes del Gobierno para corregir el déficit del fondo, aunque generó un fuerte impacto en los bolsillos de los consumidores durante los últimos años.

Qué pasará con el precio del diésel tras la baja de la gasolina

La reducción anunciada no implicará cambios en el precio del diésel, que se mantendrá estable. Según la información oficial, los excedentes generados por la gasolina continúan siendo fundamentales para sostener la estabilidad del FEPC y para financiar el precio del ACPM.

De esta manera, el ajuste se limita exclusivamente a la gasolina, mientras que el diésel seguirá bajo el esquema actual, sin modificaciones en el corto plazo.