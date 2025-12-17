Un descuido mínimo puede terminar en una fuerte sanción económica y la inmovilización del vehículo (Fuente: archivo).

Con el inicio de la temporada de vacaciones y la llegada de los grandes desplazamientos por carretera, las autoridades lanzaron una advertencia directa a los conductores en Colombia: salir a la ruta sin el kit de carretera completo puede significar el fin anticipado del viaje .

La Policía de Tránsito anunció operativos especiales en vías nacionales, con sanciones que superan los $700.000 y la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado en plena carretera.

El llamado se intensifica en medio de los puentes festivos y la ida masiva de viajeros, un momento en el que los controles se vuelven más estrictos y el incumplimiento de la norma no tendrá margen de tolerancia.

Este es el elemento obligatorio que puede dejarlo sin carro en carretera

No se trata de un documento ni de un requisito nuevo. El foco está puesto en el kit de carreteras obligatorio, un conjunto de elementos que todo vehículo particular debe portar para circular legalmente por las vías del país. La ausencia de uno solo de estos componentes es suficiente para que la autoridad imponga la sanción y ordene la inmovilización del automóvil.

La exigencia está contemplada en el Código Nacional de Tránsito y ha sido reiterada por el Ministerio de Transporte ante el aumento de viajes por las vacaciones 2026.

Los conductores que salgan a la ruta sin este elemento perderán el auto y pagarán multas de $700.000.

¿Qué debe traer completo el kit de carreteras exigido en Colombia?

Para evitar multas y retrasos en el viaje, los conductores deben verificar que el vehículo cuente con todos los elementos reglamentarios, en buen estado y listos para su uso:

Gato con capacidad para elevar el vehículo.

Cruceta o llave de pernos.

Dos señales reflectivas de carretera (triángulos o conos).

Botiquín de primeros auxilios con insumos básicos.

Extintor multipropósito vigente y recargado.

Dos tacos para bloquear las ruedas.

Caja de herramientas básica (alicate, destornilladores y llaves).

Llanta de repuesto en condiciones adecuadas.

Linterna funcional para emergencias nocturnas.

La revisión no es superficial: los agentes verifican tanto la presencia como el estado de cada elemento.

¿Cuánto es la multa por no portar el kit de carreteras en 2026?

La falta del kit de carreteras constituye una infracción tipo C, lo que se traduce en una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2026, esta sanción supera los $700.000, una cifra que puede afectar seriamente el presupuesto de cualquier viajero.

Además del comparendo económico, la autoridad de tránsito está facultada para inmovilizar el vehículo, obligando al conductor a resolver la situación antes de continuar el recorrido.

¿Habrá más controles en las vacaciones y puentes festivos?

Sí. Las autoridades confirmaron un refuerzo de operativos en los principales corredores viales del país, especialmente durante los puentes festivos y el inicio de las vacaciones. Se esperan millones de vehículos movilizándose de manera simultánea, lo que incrementa los controles de velocidad, alcoholemia y revisión de elementos obligatorios.

No portar el kit completo no solo implica una multa elevada, sino también la posibilidad de quedar varado en carretera y perder horas —o incluso días— de viaje.